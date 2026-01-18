;

Tabilo estira su mala racha y vuelve a caer en el debut del Australian Open

El número 1 de Chile tuvo corta vida en el primer Grand Slam de la temporada.

Carlos Madariaga

Alejandro Tabilo tuvo este domingo (ya lunes en Oceanía) una más que breve incursión en el Australian Open, el primer Grand Slam del año.

El chileno, 81 del mundo, parecía tener un choque por primera ronda en que, a priori, había chances para avanzar, considerando que su rival, Quentin Halys, es el 85 ATP.

Sin embargo, esa leve ventaja en el escalafón planetario jamás se reflejó en el cemento australiano, con el galo aplastando al tenista nacional en virtud de sus golpes, superándolo largamente en tiros ganadores: fueron 27 del galo en los dos primeros sets contra apenas 3 del chileno.

Alejandro Tabilo se mostró particularmente estático físicamente, incapaz de propiciarse chances de quiebre sobre un Halys que resolvió rápidamente sus turnos de servicio e incomodó permanentemente al chileno cuando le tocaba sacar.

Fue así como, pese al aliento de decenas de nacionales en Melbourne Park, el número 1 de Chile quedó abajo en el marcador tras perder los dos primeros sets por 6/2.

Ya contra las cuerdas, Alejandro Tabilo mostró una mejoría en cuanto a su movilidad, golpes y servicio, brindando mayor oposición ante Halys, al punto de forzar el tie break en el tercer parcial.

Sin embargo, el galo afinó sus tiros para no darle mayores opciones al nacional, al que derrotó por un claro 7-2 en el desempate, abrochando el 6/2, 6/2 y 7/6 con el que eliminó a Alejandro Tabilo.

Con esto, el tenista nacional estiró su mala racha en el Australian Open, donde no supera la primera ronda desde 2020.

Tras su breve incursión en Melbourne Park, “Jano” volverá a suelo nacional para disputar, la próxima semana, el Challenger de Concepción.

