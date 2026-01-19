;

Futbolista de la U de Chile sufre violenta encerrona: sujetos armados le robaron su vehículo en Colina

El defensor Nicolás Ramírez fue interceptado por un grupo de asaltantes. Horas después, el automóvil del jugador fue hallado en Recoleta.

Daniel Ramírez

Futbolista de la U de Chile sufre violenta encerrona: sujetos armados le robaron su vehículo en Colina / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

El defensor de la Universidad de Chile, Nicolás Ramírez, fue víctima de una encerrona, sufriendo el robo de su vehículo, mientras regresaba a su hogar en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió durante la noche del domingo recién pasado.

Según informó Carabineros, el hecho se produjo en el cruce entre la Ruta 5 Norte y la Autopista Nororiente. El futbolista de la U fue interceptado por al menos cinco sujetos armados, quienes bajaron de un automóvil gris y, apuntándole con armas de fuego, lo obligaron a bajarse de su vehículo.

Incluso, uno de los asaltantes realizó disparos al aire para intimidar al deportista de 28 años. Luego, los delincuentes huyeron en el automóvil sustraído.

Más tarde, personal policial logró ubicar el vehículo de Nicolás Ramírez, el cual fue abandonado en la comuna de Recoleta. Sin embargo, no se han entregado detalles sobre la identidad o el paradero de los responsables.

