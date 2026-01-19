“Nadie está pensando en procesos de adaptación”: la crítica de Marcelo Lagos ante la deficiente prevención de incendios

Las últimas jornadas en Chile han estado marcadas por los incendios forestales que han afectado principalmente a las regiones de Biobío y Ñuble, desencadenando una verdadera catástrofe.

Son varios los análisis y reflexiones, además de las respectivas hipótesis por las causas, que se pueden realizar en torno a este episodio. Pero lo cierto es que se trata de un episodio muy lamentable que vuelve a repetirse en época de verano.

Frente a este escenario, Marcelo Lagos se refirió a lo sucedido y apuntó principalmente a los problemas de raíz que se pueden identificar, y que hoy nos llevan a hablar de 19 fallecidos, más de 320 viviendas afectadas y sobre los 1.500 damnificados(de momento).

Su intervención subrayó la urgencia de repensar el manejo del territorio ante un escenario climático irreversible, siendo fundamental asumir una “nueva normalidad”.

“Nadie está pensando en procesos de adaptación que vienen para quedarse. Las temperaturas van a aumentar cada día toda la vida y cada año va a ser más complejo, más cálido, más seco”, precisó el geógrafo en el matinal Contigo en la mañana.

Lagos también cuestionó la gestión municipal, donde concejos locales aprueban planes con influencias políticas y económicas que priorizan intereses privados sobre seguridad.

“Hay intereses, porque el instrumento de planificación territorial es aprobado o rechazado por un Concejo Municipal, que son seres humanos como nosotros que tienen intereses políticos, económicos, empresariales y ellos deciden”, argumentó.

En esta línea, apeló a la importancia de contar con “consejeros y consejeras municipales preparados, conscientes, educados. Y necesitamos un Estado que fiscalice y que de garantías de habitar territorios dignos y seguros”.

“Estamos a poto pelado”

Por otra parte, Marcelo Lagos comparó la preparación que tiene Chile en materia de sismos (su especialidad) con la desprotección total frente al fuego.

“Acá no estamos jugando, acá se está muriendo gente. Los incendios forestales están matando a más gente que los terremotos en Chile”, expuso, siendo un antecedente no menor.

“Tenemos normativa robusta para construir contra los terremotos, pero nos tomó décadas (...) y ante incendios estamos a poto pelado”, remató siendo muy directo y sin filtros.