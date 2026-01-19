Fiscal regional del Biobío por incendios: “La intencionalidad dolosa o negligente es probablemente la causa”

En conversación con La Prueba de ADN, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, se refirió a los trabajos investigativos y diversas labores que se han realizado y se mantienen activas en torno a los incendios que afectan al sur del país.

Junto con los esfuerzos fundamentales y en primera línea, enfocados en apagar el fuego y detener su avance, los fiscales ponen el foco en aspectos que permitan aclarar los hechos y mantener un cuidado oportuno de los vestigios.

En este sentido, la abogada comenzó destacando que han estado “trabajando desde el sábado intensamente en la investigación y el origen de este incendio y otros que tenemos en la región”.

También mencionó que se ha avanzado en “una labor dolorosa pero fundamental, que es levantamiento de cadáveres junto a los laboratorios policiales”, indicando que han sido “estos dos los trabajos centrales de la Fiscalía de Chile en el Biobío”.

Y si bien reconoce que se ha avanzado de manera oportuna, reconoce que han afrontado “algunas interferencias” como la imposibilidad de “ingresar a un sitio del suceso primario, uno de los focos donde se genera el incendio”.

“No pudimos entrar porque volvió el fuego a ese lugar. Entonces, igual tenemos dificultades investigativas como esas, pero tenemos que tener paciencia (...) esos lugares están resguardados desde el principio”, explicó.

La intencionalidad como hipótesis

Como suele ocurrir en este tipo de sucesos, surge la discusión en torno de que esta catástrofe que afecta las regiones del Biobío y Ñuble se haya originado de forma intencional.

Bien se sabe que en la mayoría de los casos (incluso por sobre el 90%) en este tipo de emergencias hay intervención de la mano del hombre, ya sea con dolo, por negligencia o incluso imprudencia.

Frente a esto, Cartagena señala como “principio básico” ante este tipo de casos el “partir con los horizontes muy abiertos. No se puede partir creyendo que es una cosa”.

“Tiene que ser con mucho rigor científico, no descartando ninguna posibilidad en el principio", complementó, dejando claro que no se puede tener como foco una idea ‘probable’ antes de tiempo, pero tampoco hay que desechar opciones de manera precipitada.

“Lamentablemente tenemos cierta experiencia en esto (...) eso nos enseña que no hay que descartar ninguna hipótesis y, por supuesto que, la intencionalidad dolosa o negligente, es probablemente la causa de este incendio”, agregó.

De toda formas, la fiscal enfatizó en que “se estudia como una posibilidad, pero no es lo único” que se toma en cuenta, apelando a que sería un error.

“Cuando pasan estas cosas, las autoridades en general, la opinión pública, vierte legítimamente su opinión sobre lo que tiene que estar pasando, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no dejarnos permear, porque nos puede llevar a hacer investigaciones parciales y eso es un error”, complementó.

El indicio de los focos

En incendios forestales pasados que han afectado al país, los focos que se han iniciado en forma simultánea resultan ser clave a la hora de determinar las causas. Sin embargo, en esta oportunidad no se cuenta con el mismo patrón.

Marcela Cartagena informó claramente que este “no es el caso”, señalando a que podríamos hablar de focos “seguidos” como una definición más “apropiada”.

“Tenemos un tiempo importante entre uno y otro. Es un incendio multifocal, no partió y se agrandó. Son focos que se promovieron en un espacio de tiempo importante y que se terminaron juntando”, precisó.

De esta manera, sostiene que “lo que puede pasar es que tengamos una multicausa“, ya sea con intencionalidad dolosa, con accidente eléctrico o con alguna fogata mal apagada, a modo de ejemplo. De todas formas, la especialista reconoce que en este escenario ”el desafío es mayor".