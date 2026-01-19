Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén a damnificados: ¿Cómo aportar?

Desafío Levantemos Chile activó un operativo de emergencia en Penco y Lirquén, en la Región del Biobío, para apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales que han provocado graves daños en viviendas y comunidades completas.

Los equipos de la organización se encuentran desplegados en terreno levantando información sobre los niveles de daño y priorizando la entrega de kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua potable y artículos de higiene .

Desde la organización reforzaron el llamado a la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios, con el objetivo de financiar la compra de insumos y sostener las próximas etapas de ayuda y reconstrucción en el Biobío.

“Hoy la emergencia por incendios nos exige actuar rápido. Cada donación se transforma en comida, agua o herramientas para una familia o un brigadista”, señaló Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile.

¿Cómo donar?

La organización llamó a realizar donaciones en dinero, ya que permiten una respuesta más rápida y flexible frente a la emergencia por incendios forestales.

Sitio web oficial: www.desafiolevantemoschile.cl

Banco: Banco de Chile

Cuenta corriente: 98027-07

RUT: 65.943.320-6

Correo de contacto: info@desafiochile.cl

Kits de emergencia entregados a familias damnificadas