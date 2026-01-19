;

Desafío Levantemos Chile despliega ayuda en Penco y Lirquén a damnificados: ¿Cómo aportar?

La ONG ya está en terreno entregando kits de emergencia, alimentos y agua a familias afectadas.

Javiera Rivera

Desafío Levantemos Chile activó un operativo de emergencia en Penco y Lirquén, en la Región del Biobío, para apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales que han provocado graves daños en viviendas y comunidades completas.

Los equipos de la organización se encuentran desplegados en terreno levantando información sobre los niveles de daño y priorizando la entrega de kits de remoción de escombros, alimentos de primera necesidad, agua potable y artículos de higiene.

Desde la organización reforzaron el llamado a la campaña #HoyLaEmergenciaSonLosIncendios, con el objetivo de financiar la compra de insumos y sostener las próximas etapas de ayuda y reconstrucción en el Biobío.

“Hoy la emergencia por incendios nos exige actuar rápido. Cada donación se transforma en comida, agua o herramientas para una familia o un brigadista”, señaló Askaan Wohlt, director de emergencias de Desafío Levantemos Chile.

¿Cómo donar?

La organización llamó a realizar donaciones en dinero, ya que permiten una respuesta más rápida y flexible frente a la emergencia por incendios forestales.

  • Sitio web oficial: www.desafiolevantemoschile.cl
  • Banco: Banco de Chile
  • Cuenta corriente: 98027-07
  • RUT: 65.943.320-6
  • Correo de contacto: info@desafiochile.cl

Kits de emergencia entregados a familias damnificadas

  • Kit de remoción de escombros: guantes, antiparras, carretilla, pala, rastrillo, zapatos de seguridad, respirador y protector solar.
  • Kit de limpieza: escobillón, bolsas, cloro, mopa, guantes y paños multiuso.
  • Kit de higiene personal: shampoo, jabón, cepillo y pasta dental, papel higiénico y toallas higiénicas.

