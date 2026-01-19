;

Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales: “Los bosques no se queman solos, siempre hay una acción de alguien”

El representante del gremio forestal cuestionó la respuesta del Estado, alertó sobre incendios incontrolables y pidió mayor prevención y sanciones más duras.

Martín Neut

Incendio Forestal Concepción

Incendio Forestal Concepción / Pablo Ovalle Isasmendi

En el contexto de los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, apuntó a la acción humana como un factor clave en el origen de los siniestros y cuestionó la falta de medidas preventivas del Estado.

El dirigente sostuvo que estos eventos no son accidentales y no descartó la intencionalidad.

“Los bosques no se queman solos, hay una acción de alguien que le prende fuego y produce un incendio”, afirmó a The Clinic, en referencia a emergencias que se desarrollan bajo condiciones climáticas extremas.

Muñoz advirtió que el país enfrenta incendios de alta complejidad, incluso de “sexta generación”, que se vuelven imposibles de controlar una vez iniciados.

“Es un incendio incontrolable”

“Con la condición climática que generó este incendio, es un incendio incontrolable”, señaló, relativizando la efectividad de cortafuegos o zonas de interfase.

Asimismo, criticó la ausencia de cambios estructurales tras episodios anteriores. “Desde el 2017 que tenemos estos incendios catastróficos (…) y no hemos aprendido nada”, afirmó, aludiendo a emergencias ocurridas en 2023 y al incendio de Viña del Mar en 2024.

Finalmente, llamó a fortalecer la prevención y la persecución penal. “No puede ser gratis quemar, destruir y producir muertes”, sostuvo, junto con pedir políticas públicas que permitan anticiparse a este tipo de catástrofes.

