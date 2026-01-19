La Roja cambia de canal: esta señal transmitirá los partidos de Chile por las Eliminatorias al Mundial 2030 / Marcelo Hernandez

Este lunes, durante el programa Los Tenores de ADN, se dio a conocer que Mega será el canal que transmitirá por TV abierta los partidos de Chile por las Eliminatorias al Mundial 2030.

Según información de ADN Deportes, la estación que lidera Carlos Heller ofreció una mejor oferta que Chilevisión y Canal 13, quienes también postularon para quedarse con los derechos de transmisión de La Roja, y no tuvieron éxito en este proceso.

En cuanto a las ofertas que hizo cada uno, la señal de Vicuña Mackenna se impuso con un total de 27 millones de dólares, superando los 26 millones de Canal 13 y los 25 millones de Chilevisión.

De esta manera, Mega volverá a transmitir los duelos de la selección chilena, como ya lo hizo entre los años 2015 y 2017, lo cual comenzará a disponer para los partidos de La Roja tras la disputa del Mundial 2026.