Futbolista de la U y su testimonio tras perder su hogar por los incendios: “Nos duró menos de un año la casa”

El volante de 18 años, Franco Cáceres, conversó con Los Tenores y abordó la dura situación que está atravesando junto a su familia.

Daniel Ramírez

Futbolista de la U y su testimonio tras perder su hogar por los incendios: “Nos duró menos de un año la casa”

Franco Cáceres, futbolista de Universidad de Chile que recientemente fue cedido a Deportes Concepción, es uno de los damnificados por los incendios forestales que han afectado a varias familias en la región del Biobío.

El jugador de 18 años sufrió la pérdida total de su casa, la cual estaba ubicada en la comuna de Penco, en el sector Cerro Verde.

Este lunes, el joven mediocampista dialogó con Los Tenores de ADN y abordó la dura situación que está atravesando junto a su familia. “Mi casa era de dos pisos; la parte de abajo era de cemento y la parte de arriba era de madera… No quedó nada, ni un palo parado, todo fue consumido por el fuego, pero acá estamos, seguimos en pie", señaló.

“Nuestra casa terminó de ser construida hace 9 meses, era una casa chica, nosotros no somos una familia de muchos recursos. En abril del año pasado empezamos a vivir en esa casa y nos duró menos de un año. Recordamos todo el sacrificio que hemos hecho, mis papás principalmente, y nos da pena”, agregó.

Además, Franco Cáceres comentó que “hemos recibido mucha ayuda de parte de la U y de Deportes Concepción, se han portado súper bien. También hay gente conocida que vino de Concepción a dejarnos cosas”.

Respecto al desarrollo de su carrera en el fútbol, explicó: “Jugué en Huachipato hasta los 12 años, después me fui a Universidad Católica, donde estuve hasta los 16. Luego jugué en la Sub 16 y Sub 18 de la U y ahora estoy a préstamo en Deportes Concepción”.

Cualquier colaboración dirigida a Franco Cáceres y a su familia se puede realizar a través de las siguientes cuentas bancarias:

  • Franco Cáceres Godoy (Cuenta RUT): 22.383.032-3
  • Pamela Godoy Torres (Cuenta RUT): 16.761.460-4
  • Cristián Cáceres Vera (Cuenta RUT): 12.763.903-5

