Gerente de clubes de básquetbol en Chile es denunciado por estafa piramidal a deportistas / Mi Sur Deportes

Durante las últimas semanas, el básquetbol de Chile se ha visto remecido por un delito al margen del desarrollo de la actividad deportiva propiamente tal.

Se trata de una acusación que involucra a Carlos Moraga, quien ha sido gerente de clubes como Las Ánimas, Puerto Varas, Español de Osorno, CEB Puerto Montt y ahora ABA Ancud. También ha tenido actividad como productor de peleas de boxeo.

El personero, que trabaja con apoyo de sponsors para financiar sus gestiones tanto en el básquetbol como en el boxeo, es acusado de desarrollar una estafa piramidal que involucra a integrantes de clubes cesteros y al boxeador Junior Cruzat, que el pasado fin de semana ganó el título mundial superpluma de la WBO.

La denuncia hecha por el senador Fidel Espinoza en su cuenta de “X” fue ratificada por ADN Deportes a través de diversos testimonios, sin que ninguno quisiera exponerse públicamente.

“Es una situación tremendamente delicada. Está haciendo estafas piramidales en diversos eventos deportivos. Hacerse de recursos comprometidos para la pelea de Junior Cruzat el fin de semana, afectando a los protagonistas, es grave. Tiene que abrirse una investigación. Habría engaños y mentiras de todo tipo”, aseguró el integrante del Partido Socialista.

En ADN Deportes tomamos contacto con Carlos Moraga, quien apuntó a su esposa como la responsable de los dineros adeudados y aseguró que él mismo denunció el tema ante la PDI.

“Ella cometió un error muy grave en no informarle a los involucrados en esta estafa como para poder resolver el tema; usó fondos comunes que tenía y solicitó dinero a personas para intentar zanjar el tema, pero no pudo y la situación empeoró hasta que tuve conocimiento del tema el 7 de enero. Yo me comprometí con mi patrimonio hasta devolver el dinero. Yo soy la primera víctima”, recalcó.

“La empresa de mi señora trabajó con la Federación de Básquetbol en la gestión de auspicios, siempre cumpliendo”, complementó Moraga. Al interior de la orgánica aseguraron a ADN Deportes que él no es promotor de la institución, sino que solo ha tenido vínculos por acercar marcas para auspiciar a la selección chilena.