“Innecesaria e improcedente”: familia Schapira retira acciones judiciales contra Clark

Un nuevo capítulo se escribió este lunes respecto a los problemas judiciales que enfrenta Michael Clark ante su participación en la gestión de Sartor AGF y su asunción como máximo accionista de Azul Azul.

El pasado 15 de abril, los hermanos Daniel y Eduardo Schapira interpusieron una demanda de nulidad contra Asesorías e Inversiones Sartor S.A, del Fondo Inversión Privado Tactical Sports e Inversiones Antumalal Limitada, esta última liderada por el mandamás del cuadro universitario laico.

Sin embargo, más allá del afán de ambos por indagar en torno al origen de la propiedad del grupo accionista mayoritario, este lunes anunciaron que desistieron de la acción judicial tras haber vendido su participación accionaria en Azul Azul.

“No manteniendo participación alguna, directa ni indirecta en su propiedad, circunstancia que ha tornado innecesaria e improcedente la continuación de las acciones ejercidas”, se lee en el documento presentado por los exdirectores del cuadro universitario laico ante el vigésimo juzgado civil de Santiago.

“Una de las razones principales para vender estas acciones ha sido terminar con los conflictos judiciales y extrajudiciales”, remarcaron, poniendo fin a uno de los flancos legales que tenía abierto Michael Clark, proceso durante el cual su abogado, José Ramón Correa, adquirió el paquete accionario de Daniel y Eduardo Schapira.