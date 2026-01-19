;

“Innecesaria e improcedente”: familia Schapira retira acciones judiciales contra Clark

Tras vender su participación en Azul Azul, desistieron de la demanda de nulidad ante el mandamás del cuadro universitario laico.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

“Innecesaria e improcedente”: familia Schapira retira acciones judiciales contra Clark

“Innecesaria e improcedente”: familia Schapira retira acciones judiciales contra Clark / Rincondelbulla.cl

Un nuevo capítulo se escribió este lunes respecto a los problemas judiciales que enfrenta Michael Clark ante su participación en la gestión de Sartor AGF y su asunción como máximo accionista de Azul Azul.

El pasado 15 de abril, los hermanos Daniel y Eduardo Schapira interpusieron una demanda de nulidad contra Asesorías e Inversiones Sartor S.A, del Fondo Inversión Privado Tactical Sports e Inversiones Antumalal Limitada, esta última liderada por el mandamás del cuadro universitario laico.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, más allá del afán de ambos por indagar en torno al origen de la propiedad del grupo accionista mayoritario, este lunes anunciaron que desistieron de la acción judicial tras haber vendido su participación accionaria en Azul Azul.

“No manteniendo participación alguna, directa ni indirecta en su propiedad, circunstancia que ha tornado innecesaria e improcedente la continuación de las acciones ejercidas”, se lee en el documento presentado por los exdirectores del cuadro universitario laico ante el vigésimo juzgado civil de Santiago.

“Una de las razones principales para vender estas acciones ha sido terminar con los conflictos judiciales y extrajudiciales”, remarcaron, poniendo fin a uno de los flancos legales que tenía abierto Michael Clark, proceso durante el cual su abogado, José Ramón Correa, adquirió el paquete accionario de Daniel y Eduardo Schapira.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad