Hallazgo clave en caso Julia Chuñil: Fiscalía encuentra presunta sangre humana en su domicilio

La Fiscalía confirmó el hallazgo de sangre humana en una bodega ubicada en el domicilio de Julia Chuñil Catricura, en el sector de Huichaco Sur, comuna de Máfil, en el marco de la investigación por su desaparición.

El antecedente fue revelado por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, tras una audiencia en la Corte de Apelaciones de Valdivia, luego de diligencias realizadas el fin de semana por personal especializado de Carabineros en la vivienda y el predio de la mujer.

“El trabajo pericial realizado en el lugar ha permitido encontrar muestras de sangre humana”, indicó la persecutora según medios regionales, precisando que los rastros fueron detectados en un machete, un hacha quebrada y en paredes de una bodega del inmueble.

“ Podría corresponder a sangre humana”

Esquivel detalló que, una vez despejado el recinto, “se encontró en una pared varias manchas con un patrón posible de proyección, y también en dos herramientas, específicamente en un machete y en un hacha”. Las muestras fueron derivadas a la unidad de genética forense para su análisis.

“En estos momentos se encuentran en la unidad de genética forense, para poder determinar si es posible amplificar esa muestra, obtener un perfil genético y conocer a qué persona podría corresponder esta sangre humana”, señaló la fiscal.

Desde el Ministerio Público indicaron que estos peritajes serán clave para definir los próximos pasos de la investigación, que continúa en desarrollo.