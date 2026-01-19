;

Fiscalía pierde recurso: Corte mantiene a dos hijos de Julia Chuñil con arresto domiciliario

El Tribunal de Valdivia rechazó la prisión preventiva para Jeannette y Pablo, imputados por la muerte de su madre.

Mario Vergara

Fiscalía pierde recurso: Corte mantiene a dos hijos de Julia Chuñil con arresto domiciliario

Fiscalía pierde recurso: Corte mantiene a dos hijos de Julia Chuñil con arresto domiciliario / Pablo Ovalle Isasmendi

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó este lunes la medida de arresto domiciliario total para los dos hijos de Julia Chuñil, quienes se encuentran imputados por el delito de parricidio. Con esta resolución, el tribunal de alzada ratificó lo dictaminado previamente por el Juzgado de Garantía, rechazando el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y los querellantes, quienes solicitaban la prisión preventiva.

Tras las diligencias iniciales, la Fiscalía formalizó a dos de sus hijos bajo la presunción de autoría en el crimen, solicitando la medida cautelar más gravosa debido a la naturaleza del delito.

Fundamentos del fallo

En su fallo, los ministros de la Corte consideraron que, por el momento, el arresto domiciliario total es una medida proporcional y suficiente para garantizar que los imputados no evadan la justicia durante la etapa de investigación. Los magistrados señalaron que no se reunían los requisitos legales necesarios para justificar la prisión preventiva en esta etapa del proceso.

Revisa también:

Próximos pasos procesales

La investigación cuenta con un plazo determinado por el tribunal para el levantamiento de pruebas periciales y testimoniales adicionales que permitan esclarecer la dinámica de los hechos ocurridos en el sector de Truf Truf. Mientras tanto, los imputados deberán permanecer bajo vigilancia policial constante en sus domicilios para asegurar el cumplimiento de la medida ratificada por la Corte.

El crimen ha generado una fuerte reacción en la comunidad local de Padre Las Casas, que ha seguido de cerca las audiencias y el despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) en el sitio del suceso.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad