Fiscalía pierde recurso: Corte mantiene a dos hijos de Julia Chuñil con arresto domiciliario

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó este lunes la medida de arresto domiciliario total para los dos hijos de Julia Chuñil, quienes se encuentran imputados por el delito de parricidio. Con esta resolución, el tribunal de alzada ratificó lo dictaminado previamente por el Juzgado de Garantía, rechazando el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y los querellantes, quienes solicitaban la prisión preventiva.

Tras las diligencias iniciales, la Fiscalía formalizó a dos de sus hijos bajo la presunción de autoría en el crimen, solicitando la medida cautelar más gravosa debido a la naturaleza del delito.

Fundamentos del fallo

En su fallo, los ministros de la Corte consideraron que, por el momento, el arresto domiciliario total es una medida proporcional y suficiente para garantizar que los imputados no evadan la justicia durante la etapa de investigación. Los magistrados señalaron que no se reunían los requisitos legales necesarios para justificar la prisión preventiva en esta etapa del proceso.

Próximos pasos procesales

La investigación cuenta con un plazo determinado por el tribunal para el levantamiento de pruebas periciales y testimoniales adicionales que permitan esclarecer la dinámica de los hechos ocurridos en el sector de Truf Truf. Mientras tanto, los imputados deberán permanecer bajo vigilancia policial constante en sus domicilios para asegurar el cumplimiento de la medida ratificada por la Corte.

El crimen ha generado una fuerte reacción en la comunidad local de Padre Las Casas, que ha seguido de cerca las audiencias y el despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) en el sitio del suceso.