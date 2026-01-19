La cruel estafa que golpea a familias en medio del duelo por los incendios en Concepción

Una grave denuncia quedó al descubierto en medio de la emergencia por los incendios forestales en la región del Biobío, luego de que se alertara sobre un método de estafa dirigido a familiares de personas fallecidas o desaparecidas producto de los siniestros.

El caso fue expuesto en un despacho de Teletrece desde el Servicio Médico Legal de Concepción, donde Claudia —familiar de una de las víctimas fatales del incendio que afectó a la localidad de Lirquén— relató cómo desconocidos se aprovecharon de su situación de duelo para engañarla y tomar el control de su cuenta de WhatsApp.

Según explicó, tras perder contacto con su padre en medio de la emergencia, difundió su nombre y número telefónico en redes sociales para intentar ubicarlo.

El modus operandi

Horas más tarde confirmó su fallecimiento, sin imaginar que esa información sería utilizada por estafadores. “Estábamos aquí en el Servicio Médico Legal para hacer el trámite de los restos de mi papá y me llama un supuesto capitán Troncoso”, relató.

La mujer señaló que el sujeto se presentó como funcionario de Fiscalía y le pidió un código de verificación de WhatsApp, bajo el pretexto de enviarle información sobre una supuesta investigación.

“Me dice ‘estoy llamando de Fiscalía, necesitamos abrir una carpeta investigativa’”, recordó. Minutos después, los delincuentes comenzaron a solicitar dinero a sus contactos. “En cuestión de cinco minutos llamaron a mi esposo para decirle que estaban pidiendo plata a nombre mío”, afirmó.

Agencia UNO / Lucas Aguayo Araos Ampliar

Llaman a la prevención

Claudia reconoció que el shock emocional influyó en que cayera en el engaño. “Yo en este minuto me siento en otra parte, y caí. Ayer, cuando encontramos los restos de mi papá, simplemente accedí a la información que me estaba entregando”, explicó.

Si bien logró recuperar su cuenta y alertar a sus cercanos, advirtió que al menos una persona habría transferido dinero. “Hasta el minuto hay una señora que depositó $190 mil”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a extremar precauciones y a no entregar información personal en medio de la emergencia.

“Esto es para que no más personas, que están viviendo mi mismo dolor, caigan en esta estafa. Se están aprovechando”, enfatizó, apuntando a que los delincuentes estarían monitoreando publicaciones en redes sociales relacionadas con la búsqueda de personas.