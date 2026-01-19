;

Giro en el futuro de Víctor Dávila: sorpresivo club sudamericano negocia su fichaje con el América

El seleccionado nacional sería uno de los apuntados para liberar cupos de extranjeros en las “Águilas Doradas”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jam Media

Víctor Dávila no lo pasa bien en México, ya que el América, su actual club, tiene decidido que no continuará en la institución esta temporada.

Las “Águilas Doradas”, que arrancaron el Torneo Clausura con dos empates y una derrota, buscan seguir reforzándose, por lo que pretenden liberar cupos de extranjeros, siendo el delantero chileno uno de los apuntados para ceder su plaza.

De hecho, el formado en Huachipato ya suma interesados fuera de tierras aztecas y su regreso a Sudamérica se estaría gestando con rapidez.

Revisa también:

ADN

Según informó el periodista especializado en el mercado Ekrem Konur, el Vitória de Brasil mantiene negociaciones con el América para contratar al jugador a préstamo, con opción de compra, y ambas partes estarían cerca de llegar a un acuerdo.

Desde su arribo a la escuadra mexicana a fines de 2024, Dávila ha disputado 51 partidos con las “Águilas”, en los que alcanzó a marcar 10 goles y conquistó dos títulos.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad