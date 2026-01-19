Giro en el futuro de Víctor Dávila: sorpresivo club sudamericano negocia su fichaje con el América

Víctor Dávila no lo pasa bien en México, ya que el América, su actual club, tiene decidido que no continuará en la institución esta temporada.

Las “Águilas Doradas”, que arrancaron el Torneo Clausura con dos empates y una derrota, buscan seguir reforzándose, por lo que pretenden liberar cupos de extranjeros, siendo el delantero chileno uno de los apuntados para ceder su plaza.

De hecho, el formado en Huachipato ya suma interesados fuera de tierras aztecas y su regreso a Sudamérica se estaría gestando con rapidez.

Según informó el periodista especializado en el mercado Ekrem Konur, el Vitória de Brasil mantiene negociaciones con el América para contratar al jugador a préstamo, con opción de compra, y ambas partes estarían cerca de llegar a un acuerdo.

Desde su arribo a la escuadra mexicana a fines de 2024, Dávila ha disputado 51 partidos con las “Águilas”, en los que alcanzó a marcar 10 goles y conquistó dos títulos.