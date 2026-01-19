;

AUDIO. Hinchas de Fernández Vial se organizan para ayudar a afectados por incendios en Concepción: “Es una pena insoportable”

Vestidos con la camiseta de su equipo y con todo el afán de cooperar, aficionados del aurinegro se acercaron hasta Lirquén y Penco para ofrecer una mano a los más necesitados.

Javier Catalán

Nicolás Medina

Alejandro Espinoza, hincha de Fernández Vial

Alejandro Espinoza, hincha de Fernández Vial

Los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur de nuestro país no se detienen, lo que ha motivado a que la ciudadanía se organice para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, entre ellos, los más futboleros.

Ese es el caso de Alejandro Espinoza, oriundo de San Pedro de la Paz, en la provincia de Concepción, quien, junto a un grupo de amigos hinchas de Fernández Vial, acudió hasta las zonas más afectadas para ofrecer una mano a los damnificados.

Nos juntamos un grupo de amigos y vinimos a ayudar a la gente de Lirquén y Penco. Es una pena ver todas sus cosas… Da pena ir allá, siento mucha tristeza por la gente que está viviendo eso”, relató el vecino a Radio ADN, quien llegó hasta el sector junto a sus cercanos vistiendo la camiseta del Vial.

Visiblemente afectado, Alejandro relata los graves efectos que han dejado las llamas. “He visto casas quemadas, autos quemados, perritos quemados también, gente que no sabe si sus familiares están vivos o muertos. Es una pena que uno no puede soportar”, expresó.

Pese a que él y sus cercanos no han sufrido pérdidas directas, el dolor de ver a su comunidad devastada por el fuego lo llevó a sumarse activamente a la ayuda social. De hecho, entregó su teléfono como contacto para quienes deseen colaborar con la causa: +56 9 5631 1324.

“Nosotros somos de San Pedro de la Paz. Allá queremos hacer una junta para recolectar ropa, pantalones y alimentos, y traerlos para acá. Igual trajimos agua y jugos, pero falta mucha más ayuda para la gente”, advirtió Alejandro junto a sus amigos.

