“Nos había tocado caer muchas veces, pero es lamerse las heridas y ratificar lo que hemos construido durante estos años” / Comunicaciones @cdclosleones

Colegio Los Leones se consagró el pasado sábado como el flamante campeón de la Liga Chery tras completar la victoria 3-1 en la llave final ante Club Deportivo Valdivia.

Los “felinos” habían caído el viernes, pero en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros se hicieron fuertes para un contundente 85-50.

“El viernes fue complicado, Valdivia es un buen rival, pero el partido de nosotros fue el malo, tomamos malas decisiones. Hoy eso cambió, salimos con un buen porcentaje, cayó la pelotita de 3 puntos y se vio reflejado en el marcador, aunque quizá sea mentiroso. Ellos son un buen equipo, pero hoy ellos no la metieron y nosotros sí. Quilpué se merece otra estrella”, recalcó en ADN TOP una de las figuras de Colegio Los Leones, Darrol Jones, valorando la campaña que los tuvo apenas con tres derrotas en la temporada.

“Siempre es lindo conseguir un título, pero es más importante esto por nuestras familias, que están detrás de todo. Tengo que dejar a mi hijo por jugar afuera, por la selección, y mi esposa es la que los cuida. Esto es para ellos”, recalcó el seleccionado nacional.

La felicidad de Ignacio Carrión

Otra figura de La Roja cestera que festejó el título en la Liga Chery resaltó el rendimiento alcanzado.

“Confiamos en nuestro trabajo. Sabíamos que ellos podían salir con un envión fuerte el sábado, lo hicieron, y hoy teníamos que volver a hacer nuestro trabajo. Ratificamos lo que hicimos en Quilpué, estoy muy contento”, dijo en diálogo con ADN TOP, apuntando a las claves de la vuelta olímpica.

“Es solamente trabajo con el cuerpo técnico, se preocupan de muchos detalles. Es solo reflejo de lo que hacemos durante la semana, el trabajo silencioso que la gente no ve”, comentó, junto con dimensionar el haber sumado el segundo trofeo en Liga Nacional de Básquetbol para Colegio Los Leones, en un año donde también ganaron la Copa Chile.

“Siempre es un orgullo. Nos había tocado caer muchas veces, caímos dos veces acá, pero es lamerse las heridas y ratificar lo que hemos construido durante estos años”, concluyó Ignacio Carrión.