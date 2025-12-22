;

VIDEO. “Nos había tocado caer muchas veces, pero es lamerse las heridas y ratificar lo que hemos construido durante estos años”

Darrol Jones e Ignacio Carrión, figuras de Colegio Los Leones, valoraron en ADN TOP el título obtenido en la Liga Nacional de Básquetbol.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

“Nos había tocado caer muchas veces, pero es lamerse las heridas y ratificar lo que hemos construido durante estos años”

“Nos había tocado caer muchas veces, pero es lamerse las heridas y ratificar lo que hemos construido durante estos años” / Comunicaciones @cdclosleones

Colegio Los Leones se consagró el pasado sábado como el flamante campeón de la Liga Chery tras completar la victoria 3-1 en la llave final ante Club Deportivo Valdivia.

Los “felinos” habían caído el viernes, pero en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros se hicieron fuertes para un contundente 85-50.

Revisa también:

ADN

“El viernes fue complicado, Valdivia es un buen rival, pero el partido de nosotros fue el malo, tomamos malas decisiones. Hoy eso cambió, salimos con un buen porcentaje, cayó la pelotita de 3 puntos y se vio reflejado en el marcador, aunque quizá sea mentiroso. Ellos son un buen equipo, pero hoy ellos no la metieron y nosotros sí. Quilpué se merece otra estrella”, recalcó en ADN TOP una de las figuras de Colegio Los Leones, Darrol Jones, valorando la campaña que los tuvo apenas con tres derrotas en la temporada.

“Siempre es lindo conseguir un título, pero es más importante esto por nuestras familias, que están detrás de todo. Tengo que dejar a mi hijo por jugar afuera, por la selección, y mi esposa es la que los cuida. Esto es para ellos”, recalcó el seleccionado nacional.

La felicidad de Ignacio Carrión

Otra figura de La Roja cestera que festejó el título en la Liga Chery resaltó el rendimiento alcanzado.

“Confiamos en nuestro trabajo. Sabíamos que ellos podían salir con un envión fuerte el sábado, lo hicieron, y hoy teníamos que volver a hacer nuestro trabajo. Ratificamos lo que hicimos en Quilpué, estoy muy contento”, dijo en diálogo con ADN TOP, apuntando a las claves de la vuelta olímpica.

“Es solamente trabajo con el cuerpo técnico, se preocupan de muchos detalles. Es solo reflejo de lo que hacemos durante la semana, el trabajo silencioso que la gente no ve”, comentó, junto con dimensionar el haber sumado el segundo trofeo en Liga Nacional de Básquetbol para Colegio Los Leones, en un año donde también ganaron la Copa Chile.

“Siempre es un orgullo. Nos había tocado caer muchas veces, caímos dos veces acá, pero es lamerse las heridas y ratificar lo que hemos construido durante estos años”, concluyó Ignacio Carrión.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad