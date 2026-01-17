Rally Dakar 2026: Lucas del Rio termina cuarto cerrando la mejor participación chilena y el argentino Benavides logra increíble hazaña en moto

La mañana de este sábado 17 de enero se cerró la edición 2026 del Rally Dakar con interesantes resultados para analizar, sobre todo teniendo en cuenta por la forma en que se definieron.

En cuanto a la participación chilena, Lucas del Río culminó su campaña logrando el cuarto puesto en la categoría Challenger, sellando la mejor actuación nacional en la exigente edición saudita.

Su consistencia, con victorias parciales y podios provisionales, lo posicionó como figura local pese a no alcanzar el podio final, quedando a 1:17 de ingresar.

Junto a su navegante Bruno Jacomy, mantuvo Top 10 y peleó hasta la penúltima especial, cediendo apenas un minuto en la recta final.​

“¡Tremenda carrera! Conento... no nos dio por un minuto. Lo agarramos pronto, por el kilómetro 20 y no pudimos pasar por polvo, pero después lo pasamos (...) pinchamos a 15 km de las meta el neumático y no paramos, seguimos a fondo“, comentó el piloto.

“La sacamos barata, nos dimos vuelta en una parte (...) pero contento con el cuarto lugar, así que bien”, complementó.

Contexto épico con Benavides campeón

En motos, Luciano Benavides de Argentina ganó por dos segundos (récord desde 1979) tras el extravío de Ricky Brabec al km 98, con 3:20 de ventaja previa.

Edgar Canet se llevó la etapa final por seis segundos sobre el argentino, mientras Tosha Schareina aseguró tercero a 25:12. El triunfo de Benavides, emulando a Kevin (2023, 43s), enmarca el brillo de Del Río en un cierre dramático.​

Lo que en la previa parecía ser la consagración de Brabec como tricampeón, el estadounidense vio desvanecerse sus opciones al tomar una dirección errónea y dilapidó su ventaja en cuestión de minutos.

Tosha Schareina, por su parte, aseguró el tercer puesto en la general a 25:12 del nuevo monarca, navegando con calma ante la presión de Skyler Howes. Este podio representa un avance para el valenciano, que desciende un escalón respecto a su segundo lugar en 2025, pero refuerza su consistencia en la élite.

En cuanto a la representación chilena, Ignacio Cornejo terminó séptimo con 50h 40m y 31′' (+ 01h 39m y 50′').

