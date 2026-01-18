“Quedé en shock. Me sentí humillada”: atleta francesa denuncia agresión durante su entrenamiento en Chile

La deportista de élite Léa Riccoboni hizo pública una desagradable experiencia que vivió el pasado 28 de diciembre de 2025 mientras andaba en bicicleta por un sector de Santiago.

En lo que era un día más en su habitual entrenamiento sobre ruedas, el pasajero de un vehículo “rojo antiguo” la pilló por sorpresa agrediéndola con un objeto.

Según contó la atleta en conversación con AS, el hecho ocurrió “al kilómetro cinco de la subida desde el Mall Sport, un poco antes de Las Varas”. Allí, “de un momento a otro” sintió el golpe en la espalda.

“Ahí veo que pasa un auto rojo, antiguo, y me percato de que el pasajero iba con la mitad de su cuerpo afuera y tenía en su mano un tubo de cartón con el que me había golpeado", detalló.

“Quedé en shock. Me sentí humillada al ver de que alguien era capaz de hacer eso, de invadir mi espacio personal y en un momento de vulnerabilidad máxima, que es ir en bicicleta”, añadió la mujer de 31 años.

Respecto a la reacción de su pareja, que la acompañaba en ese momento, contó que “estaba con la duda de perseguirlo, pero se quedó conteniéndome porque estaba llorando. Nos estacionamos y ahí me desahogué por varios minutos”.

Riccoboni, que vive en Chile, publicó el video de ‘funa’ en redes sociales en el momento y le llamó la atención que mucha gente se sintió identificada con su caso y que incluso “al menos dos personas que pasaron por lo mismo ese mismo día”.

“No había duda que fue la misma persona porque también sintieron que fue cartón el que los golpeó”, añadió“, asegurando que pudieron identificar que el agresor ocupó ”un tubo de confetti".

Acciones legales

Las víctimas ya presentaron denuncias formales, con Léa Riccoboni y Luis, su pareja, ofreciendo su testimonio completo como pieza clave y ganando mayor visibilidad.

“No sé cómo es el sistema jurídico de aquí, pero me siento agradecida de la respuesta que hemos tenido de la gente, puedo rescatar que logramos visibilizar este tema“, expresó la francesa.

“Ojalá se pueda lograr algo con este tipo porque, infelizmente, parece que golpear ciclistas es su pasatiempo”, complementó.