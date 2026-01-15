;

Fue rostro de la TV en Chile y hoy trabaja como mucama en el extranjero: “Mentí en mi CV porque no tenía experiencia”

Francesca Conserva lleva ocho meses instalada en el Viejo Continente. Se fue a probar suerte sin saber nada del idioma.

Javier Méndez

Fue rostro de la TV en Chile y hoy trabaja como mucama en el extranjero: "Mentí en mi CV porque no tenía experiencia"

Hace un par de años era una “MILF”: formaba parte del recordado programa de TV+. Hoy, su realidad es otra y se encuentra en Alemania desempeñando una labor totalmente alejada de las luces de la televisión.

Todo se trata de Francesca Conserva, quien lleva ocho meses en el Viejo Continente. Según ella, se trataría de “un viaje físico y mental” que la ha puesto a prueba.

El desafío era grande. Según ha relatado en sus redes sociales, se fue a Europa “sin pasaje de vuelta y sin saber alemán”.

En un principio me acomodó no hablar el idioma porque no tenía ganas de hablar ni de que me hablaran; ahora ya estoy en clases de alemán y sigo sin entender”, decía en junio del año pasado.

Ad portas del cierre de 2025, compartió las reflexiones del viaje con sus seguidores. "Me siento orgullosa de mí, soy fuerte, sobrevivo donde esté, la cobarde más valiente. Este año conocí gente maravillosa en un lugar donde yo no entiendo a nadie y nadie me entiende a mí, pero tengo carisma“, aseguró.

En la actualidad, incluso tiene pololo"Aleman precioso, mi amigo, me faltará vida para agradecerte tanto cariño y cuidado", soltó quien hoy se desempeña como mucama.

Mentí en mi CV porque no tenía experiencia como mucama y omití que soy de ritmo bastante lento, por eso nunca le entrego las habitaciones a tiempo”, admitió.

