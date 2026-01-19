Este lunes, Juan Martín Lucero arribó a nuestro país para concretar su fichaje con Universidad de Chile, y así convertirse en el cuarto refuerzo de los azules para la temporada 2026.

En su llegada al aeropuerto de Santiago, el delantero argentino habló brevemente con los medios que lo estaban esperando y se mostró feliz por este nuevo desafío que tendrá en su carrera, vistiendo los colores de la U.

“Ahora vamos a concluir los últimos detalles, así que espero que salga todo bien. Después podremos charlar un poco más tranquilos. Yo estoy bien, estoy contento”, señaló el atacante de 34 años, quien defendió la camiseta de Colo Colo en 2022.

En las próximas horas, Juan Martín Lucero firmará su contrato con Universidad de Chile y se sumará a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, los refuerzos que ha incorporado el elenco universitario en este mercado de pases.