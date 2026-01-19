;

VIDEO. Lucero llega a Chile para firmar con la U: las primeras palabras del delantero en su regreso al país

El atacante que brilló en Colo Colo hace unos años vestirá la camiseta de los azules este 2026.

Daniel Ramírez

Alvaro Choupay

ADN Deportes / Alvaro Choupay

ADN Deportes / Alvaro Choupay

Este lunes, Juan Martín Lucero arribó a nuestro país para concretar su fichaje con Universidad de Chile, y así convertirse en el cuarto refuerzo de los azules para la temporada 2026.

En su llegada al aeropuerto de Santiago, el delantero argentino habló brevemente con los medios que lo estaban esperando y se mostró feliz por este nuevo desafío que tendrá en su carrera, vistiendo los colores de la U.

Revisa también:

ADN

“Ahora vamos a concluir los últimos detalles, así que espero que salga todo bien. Después podremos charlar un poco más tranquilos. Yo estoy bien, estoy contento”, señaló el atacante de 34 años, quien defendió la camiseta de Colo Colo en 2022.

En las próximas horas, Juan Martín Lucero firmará su contrato con Universidad de Chile y se sumará a Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, los refuerzos que ha incorporado el elenco universitario en este mercado de pases.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad