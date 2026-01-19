Ciclovía Metropolitana entra en su recta final: tercer tramo debería licitarse antes de abril / Hans Scott

La Ciclovía Metropolitana, uno de los ejes del plan Nueva Alameda, avanza hacia su etapa final.

Según confirmó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el tercer y último tramo del proyecto —entre Exposición y Pajaritos— debería ser licitado antes de abril, mientras que la inauguración oficial de los tramos ya construidos se espera para las próximas semanas.

El proyecto contempla 8 kilómetros de ciclovía de alto estándar entre Pajaritos y Plaza Italia, y forma parte de una red que conectará con corredores existentes y proyectados, consolidando más de 40 kilómetros de infraestructura ciclista en la capital.

Las obras comenzaron en 2024 y dos de sus tramos ya están operativos, con un flujo que supera las 16 mil personas en pocas semanas.

Orrego explicó que la ciclovía ya está prácticamente terminada en sus primeras etapas y que solo resta cerrar aspectos contractuales para su puesta en marcha formal. Además, destacó el estándar del trazado, que incorpora segregación vial, mobiliario urbano, puntos de reparación de bicicletas y sistemas de conteo de usuarios.

Respecto del tramo pendiente, el gobernador indicó que el diseño ya está listo y que su licitación debiese concretarse durante el primer trimestre de 2026, proceso que estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Desde Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz valoró el impacto del proyecto en movilidad sustentable, aunque advirtió sobre un eventual desfase entre las obras del bandejón central y la ejecución de la nueva ciclovía, señalando que el financiamiento del tercer tramo aún no estaría asegurado.

Hans Scott

Desde el Minvu indicaron que la etapa fue reevaluada durante 2025 y que actualmente se analiza su financiamiento para garantizar la continuidad del proyecto.