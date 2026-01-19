;

FOTOS. Ciclovía Metropolitana entra en su recta final: tercer tramo debería licitarse antes de abril

Más de 16 mil personas ya han utilizado los tramos habilitados de la ciclovía, según cifras del Gobierno Regional.

Javiera Rivera

Ciclovía Metropolitana entra en su recta final: tercer tramo debería licitarse antes de abril

Ciclovía Metropolitana entra en su recta final: tercer tramo debería licitarse antes de abril / Hans Scott

La Ciclovía Metropolitana, uno de los ejes del plan Nueva Alameda, avanza hacia su etapa final.

Según confirmó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el tercer y último tramo del proyecto —entre Exposición y Pajaritos— debería ser licitado antes de abril, mientras que la inauguración oficial de los tramos ya construidos se espera para las próximas semanas.

El proyecto contempla 8 kilómetros de ciclovía de alto estándar entre Pajaritos y Plaza Italia, y forma parte de una red que conectará con corredores existentes y proyectados, consolidando más de 40 kilómetros de infraestructura ciclista en la capital.

Las obras comenzaron en 2024 y dos de sus tramos ya están operativos, con un flujo que supera las 16 mil personas en pocas semanas.

Revisa también

ADN

Orrego explicó que la ciclovía ya está prácticamente terminada en sus primeras etapas y que solo resta cerrar aspectos contractuales para su puesta en marcha formal. Además, destacó el estándar del trazado, que incorpora segregación vial, mobiliario urbano, puntos de reparación de bicicletas y sistemas de conteo de usuarios.

Respecto del tramo pendiente, el gobernador indicó que el diseño ya está listo y que su licitación debiese concretarse durante el primer trimestre de 2026, proceso que estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Desde Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz valoró el impacto del proyecto en movilidad sustentable, aunque advirtió sobre un eventual desfase entre las obras del bandejón central y la ejecución de la nueva ciclovía, señalando que el financiamiento del tercer tramo aún no estaría asegurado.

ADN

Hans Scott

Desde el Minvu indicaron que la etapa fue reevaluada durante 2025 y que actualmente se analiza su financiamiento para garantizar la continuidad del proyecto.

ADN

Hans Scott

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad