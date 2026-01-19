Veterinarias organizan ayuda para rescatar y atender animales afectados por incendios forestales
Las profesionales viajarán al sur del país para rescatar mascotas extraviadas y coordinar adopciones temporales y definitivas.
Una red solidaria encabezada por las veterinarias Valentina Schnitzer, Mónica Flores e Isadora Guerra se activó en las últimas horas para asistir a los animales que resultaron heridos o perdidos tras los incendios forestales que afectan a las regiones del Bío Bío y Ñuble.
Según el último balance entregado por el Ministerio del Interior, la emergencia ha dejado 19 personas fallecidas, más de 1.500 damnificados, 630 personas albergadas y cientos de viviendas destruidas o con daños en evaluación.
A esta tragedia humana se suma el impacto silencioso en mascotas y animales domésticos, muchos de los cuales sufrieron quemaduras, deshidratación o quedaron separados de sus familias.
Las veterinarias viajarán este miércoles 21 de enero con insumos médicos y alimento, y realizarán atención directa en las zonas afectadas. Además, coordinarán la búsqueda de hogares temporales para aquellos animales que no logren reencontrarse con sus tutores.
“Vamos a ir informando lo que se necesite en terreno. Será clave el apoyo con hogares temporales, difusión de los animales encontrados y ayuda para poder trasladarlos si es necesario”, explicó Valentina Schnitzer.
En ese contexto, también hicieron un llamado a marcas, clínicas y personas naturales a sumarse con donaciones de insumos veterinarios y recursos económicos, los que serán utilizados íntegramente en atención médica, tratamientos y alimentación.
¿Cómo colaborar?
Quienes deseen aportar con insumos veterinarios pueden contactar a la organización mediante mensaje interno. Se están recibiendo, entre otros elementos:
- Alimento seco y húmedo
- Gasas, jeringas y bránulas
- Arena sanitaria
- Cajas de transporte
- Vendas médicas
- Colirios oftálmicos
- Cremas para quemaduras
- Inhaladores broncodilatadores
También se habilitó una cuenta oficial para donaciones en dinero, a nombre de Veterinaria Incendios:
- Cuenta Vista RUT: 17.409.548-5
- Mercado Pago – N° de cuenta: 1051634235
