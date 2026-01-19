Así puedes donar a los damnificados por incendios forestales: estas son las cuentas de organizaciones oficiales / Agencia Uno

Producto de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur de Chile, diversas instituciones y organizaciones han dado a conocer sus cuentas para quienes deseen aportar con donaciones a los damnificados.

Cabe recordar que, de momento, se han reportado un total de 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificadas producto de la emergencia.

En concreto, las personas que quieran aportar monetariamente pueden hacer llegar un depósito de dinero a través de las cuentas bancarias de las distintas instituciones que están recibiendo ayuda.

Así puedes donar dinero a los damnificados por incendios forestales

Para donar a los damnificados, se puede realizar en las siguientes cuentas:

Desafío Levantemos Chile

RUT 65.943.320-6

Banco de Chile

Cuenta Corriente 98027-07

Correo info@desafiochile.cl

TECHO

RUT 65.533.130-1

BancoEstado

Cuenta Corriente 7030

Correo emergencia.chile@techo.org

Hogar de Cristo

RUT 81.496.800-6

Banco BCI

Cuenta 10675353

Cruz Roja Chilena

RUT 70.512.100-1

BancoEstado

Cuenta Corriente 29222-2

Correo finanzas@cruzroja.cl

Fundación Ñacurutú (ayuda a la fauna herida)