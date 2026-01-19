Así puedes donar a los damnificados por incendios forestales: estas son las cuentas de organizaciones oficiales
Producto de los siniestros, hay diversas campañas que se han activado para apoyar a las víctimas de Ñuble y Biobío.
Producto de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur de Chile, diversas instituciones y organizaciones han dado a conocer sus cuentas para quienes deseen aportar con donaciones a los damnificados.
Cabe recordar que, de momento, se han reportado un total de 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificadas producto de la emergencia.
En concreto, las personas que quieran aportar monetariamente pueden hacer llegar un depósito de dinero a través de las cuentas bancarias de las distintas instituciones que están recibiendo ayuda.
Así puedes donar dinero a los damnificados por incendios forestales
Para donar a los damnificados, se puede realizar en las siguientes cuentas:
Desafío Levantemos Chile
- RUT 65.943.320-6
- Banco de Chile
- Cuenta Corriente 98027-07
- Correo info@desafiochile.cl
TECHO
- RUT 65.533.130-1
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 7030
- Correo emergencia.chile@techo.org
Hogar de Cristo
- RUT 81.496.800-6
- Banco BCI
- Cuenta 10675353
Cruz Roja Chilena
- RUT 70.512.100-1
- BancoEstado
- Cuenta Corriente 29222-2
- Correo finanzas@cruzroja.cl
Fundación Ñacurutú (ayuda a la fauna herida)
- Rut 65.179.328-9
- BancoEstado
- Chequera Electrónica / Cuenta Vista 523 705 162 19
- Correo cfaunasilvestre.nacurutu@gmail.com
