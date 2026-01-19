Así puedes donar a los damnificados por incendios forestales: estas son las cuentas de organizaciones oficiales

;

Producto de los siniestros, hay diversas campañas que se han activado para apoyar a las víctimas de Ñuble y Biobío.

Producto de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur de Chile, diversas instituciones y organizaciones han dado a conocer sus cuentas para quienes deseen aportar con donaciones a los damnificados.

Cabe recordar que, de momento, se han reportado un total de 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificadas producto de la emergencia.

En concreto, las personas que quieran aportar monetariamente pueden hacer llegar un depósito de dinero a través de las cuentas bancarias de las distintas instituciones que están recibiendo ayuda.

Así puedes donar dinero a los damnificados por incendios forestales

Para donar a los damnificados, se puede realizar en las siguientes cuentas:

Desafío Levantemos Chile

  • RUT 65.943.320-6
  • Banco de Chile
  • Cuenta Corriente 98027-07
  • Correo info@desafiochile.cl

TECHO

  • RUT 65.533.130-1
  • BancoEstado
  • Cuenta Corriente 7030
  • Correo emergencia.chile@techo.org

Hogar de Cristo

  • RUT 81.496.800-6
  • Banco BCI
  • Cuenta 10675353

Cruz Roja Chilena

  • RUT 70.512.100-1
  • BancoEstado
  • Cuenta Corriente 29222-2
  • Correo finanzas@cruzroja.cl

Fundación Ñacurutú (ayuda a la fauna herida)

  • Rut 65.179.328-9
  • BancoEstado
  • Chequera Electrónica / Cuenta Vista 523 705 162 19
  • Correo cfaunasilvestre.nacurutu@gmail.com

