A pocas semanas de que Sao Paulo confirmara la compra de su pase tras el fin de su préstamo desde River Plate, Gonzalo Tapia ya comenzó a justificar los millones pagados por el club brasileño con un nuevo golazo.

Por la tercera fecha del Campeonato Paulista, el delantero formado en Universidad Católica se inscribió con su primer gol del año en el empate por 1-1 del “Tricolor” ante Corinthians, uno de sus clásicos rivales.

Cuando el reloj marcaba el minuto 37, el seleccionado nacional arremetió por el centro del área, tras un centro preciso de Daniel de Oliveira por la banda izquierda, y quebró la resistencia del arquero Hugo Souza con un potente cabezazo.

Para mala fortuna del nacional, Corinthians terminó igualando el partido con el agónico gol de Breno Bidon (90′), quien sentenció el 1-1 definitivo en el Arena Neo Química.

Con este resultado, Sao Paulo llegó a los 4 puntos y se ubicó, momentáneamente, en el noveno lugar del Campeonato Paulista, a la espera de lo que haga Santos esta noche, que puede superarlos en puntaje. Corinthians, por su parte, quedó séptimo con las mismas 4 unidades.

Revisa el gol de Gonzalo Tapia en Sao Paulo