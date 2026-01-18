“Aunque hoy estemos lejos, queremos enviar un fuerte abrazo a todas las familias del Biobío... Nuestro corazón está con ustedes”

En medio de los incendios forestales que continúan golpeando a las regiones del Biobío y Ñuble, el plantel de Deportes Concepción, liderado por su capitán Joaquín Larrivey, hizo llegar un sentido mensaje de apoyo y solidaridad a las familias afectadas.

“Aunque hoy estemos lejos, estamos acá en Uruguay, queremos mandarle fuerza y un fuerte abrazo a todas las familias del Biobío que están sufriendo”, declaró el delantero argentino en un video publicado en las redes sociales del ‘León de Collao’.

“Nuestro compromiso y nuestro corazón está con ustedes. Nos vemos pronto y un fuerte abrazo de toda la familia de Deportes Concepción”, añadió el atacante.

Cabe recordar que Deportes Concepción se encuentra en Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, torneo amistoso de verano donde hará su debut el martes 20 de enero a las 22:15 horas ante Cerro Largo en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

La alerta en Universidad de Concepción

Por otro lado, Universidad de Concepción entregó una actualización sobre su situación ante el avance de los incendios, cuyas llamas se han ido acercando a las instalaciones de su complejo deportivo.

“Informamos que, los focos se encuentran muy cerca de nuestras instalaciones, afortunadamente estas no resultaron afectadas hasta este momento y seguimos combatiendo en conjunto a Bomberos de Chile y Conaf", señaló el cuadro penquista, que también está en Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata.

“Sin embargo, lamentamos comunicar de un par de jugadoras y jugadores de nuestro club junto a sus familias, que han sufrido daños producto de esta emergencia”, agregaron.

Asimismo, informaron que “como club, estaremos a total disposición para apoyarles, así como también a quienes puedan necesitar ayuda en este complejo escenario. Es por eso, que desde mañana lunes, y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, nuestro Complejo Deportivo funcionará como centro de acopio, con el objetivo de colaborar y ayudar a quienes más lo necesitan".