;

Universidad de Chile vs Racing Club de Avellaneda es suspendido por incendios forestales en Concepción

Las autoridades y organizadores tomaron la decisión frente al complejo escenario que se vive en la ciudad y sus alrededores.

José Campillay

Universidad de Chile vs Racing Club de Avellaneda es suspendido por incendios forestales en Concepción

Debido a los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, durante la mañana de este domingo se tomó una decisión respecto al partido entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda.

Como era de esperarse conforme a las condiciones de la zona, específicamente en la ciudad de Concepción, las autoridades pertinentes tomaron la decisión de suspender el encuentro de carácter amistoso internacional.

Hay que recordar que el choque estaba agendado para las 19:00 horas de este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa. Pero todo estaba en duda desde que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la ciudad.

Revisa también:

ADN

Finalmente, las entidades regionales, en conjunto los reguladores correspondientes de los eventos deportivos, optaron por la suspensión del compromiso, información que fue comunicada por la Municipalidad de Concepción.

Por parte de la organización del partido en el marco del Desafío Internacional de Verano, enfatizaron en la “necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”.

Lamentamos profundamente las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por esta emergencia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, las comunidades damnificadas y los equipos que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción”, agregaron.

Asimismo, detallaron que el proceso de devolución del valor de las “entradas adquiridas en la plataforma de Passilne, ticketera oficial del Desafío Internacional de Verano, se informará prontamente a través de los medios de comunicación y nuestra cuenta oficial de Instagram @desafiofutbolcl".

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad