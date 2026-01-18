Universidad de Chile vs Racing Club de Avellaneda es suspendido por incendios forestales en Concepción

Debido a los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, durante la mañana de este domingo se tomó una decisión respecto al partido entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda.

Como era de esperarse conforme a las condiciones de la zona, específicamente en la ciudad de Concepción, las autoridades pertinentes tomaron la decisión de suspender el encuentro de carácter amistoso internacional.

Hay que recordar que el choque estaba agendado para las 19:00 horas de este domingo 18 de enero en el Estadio Ester Roa. Pero todo estaba en duda desde que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la ciudad.

Finalmente, las entidades regionales, en conjunto los reguladores correspondientes de los eventos deportivos, optaron por la suspensión del compromiso, información que fue comunicada por la Municipalidad de Concepción.

Por parte de la organización del partido en el marco del Desafío Internacional de Verano, enfatizaron en la “necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”.

“Lamentamos profundamente las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por esta emergencia y expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas, las comunidades damnificadas y los equipos que se encuentran trabajando en las labores de control y extinción”, agregaron.

Asimismo, detallaron que el proceso de devolución del valor de las “entradas adquiridas en la plataforma de Passilne, ticketera oficial del Desafío Internacional de Verano, se informará prontamente a través de los medios de comunicación y nuestra cuenta oficial de Instagram @desafiofutbolcl".