FOTOS + VIDEOS. Las impactantes imágenes de los incendios forestales en Biobío y Ñuble que tienen en alerta a las autoridades

Los siniestros en Ránquil y Concepción suman más de 3.000 hectáreas consumidas.

Juan Castillo

Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran amenazadas por violentos incendios forestales que, a esta hora, son combatidos por brigadistas y voluntarios.

Según información de CONAF, Ñuble es la región que posee el siniestro más devastador hasta ahora.

Se trata del incendio denominado “Perales Biobío”, en Ránquil, el cual ya ha consumido 2.200 hectáreas, y continúa en combate.

Mientras que en Concepción hay dos incendios que, sumados, dan como saldo 1.000 hectáreas afectadas por las llamas.

En detalle, el siniestro nombrado “Trinitarias” ha consumido 800 hectáreas, mientras que el incendio “Rancho Chico” ya consumió 200 hectáreas.

Ránquil:

Concepción:

