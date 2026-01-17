Los incendios forestales no dan tregua en la región del Biobío, los cuales están siendo combatidos por voluntarios y brigadistas de CONAF.

Por este motivo, Senapred decretó alerta roja para Concepción, y emitió la alerta SAE para evacuar diversos sectores de la capital regional.

En detalle, los sectores llamados a evacuar son Pretil, Chaimavida, El Maqui y Puente 1.

Imágenes del siniestro muestran la magnitud de las llamas que ya han consumido varias hectáreas.