;

VIDEO. Por incendio forestal: decretan alerta roja y se activa mensajería SAE para evacuar en sectores de Concepción

Voluntarios y brigadistas combaten las llamas.

Juan Castillo

Nicolás Medina

ADN

ADN

Los incendios forestales no dan tregua en la región del Biobío, los cuales están siendo combatidos por voluntarios y brigadistas de CONAF.

Por este motivo, Senapred decretó alerta roja para Concepción, y emitió la alerta SAE para evacuar diversos sectores de la capital regional.

En detalle, los sectores llamados a evacuar son Pretil, Chaimavida, El Maqui y Puente 1.

Imágenes del siniestro muestran la magnitud de las llamas que ya han consumido varias hectáreas.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad