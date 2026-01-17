VIDEO. Por incendio forestal: decretan alerta roja y se activa mensajería SAE para evacuar en sectores de Concepción
Voluntarios y brigadistas combaten las llamas.
Los incendios forestales no dan tregua en la región del Biobío, los cuales están siendo combatidos por voluntarios y brigadistas de CONAF.
Por este motivo, Senapred decretó alerta roja para Concepción, y emitió la alerta SAE para evacuar diversos sectores de la capital regional.
En detalle, los sectores llamados a evacuar son Pretil, Chaimavida, El Maqui y Puente 1.
Imágenes del siniestro muestran la magnitud de las llamas que ya han consumido varias hectáreas.
