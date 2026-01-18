;

Incendios forestales dejan más de 250 viviendas destruidas en Concepción

La emergencia continúa activa en la provincia, con sectores poblados gravemente afectados y familias evacuadas de manera preventiva.

Verónica Villalobos

18 de ENERO DE 2026

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por el incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

Un complejo escenario se vive en la provincia de Concepción producto de los incendios forestales que avanzaron sin control durante la noche. Según un catastro preliminar del municipio, al menos 253 viviendas resultaron completamente destruidas en la comuna de Concepción hasta las primeras horas de este domingo.

El fuego también ha impactado a las comunas de Penco y Lirquén, donde las llamas se propagaron rápidamente hacia zonas habitadas, impulsadas por fuertes vientos y condiciones climáticas adversas que dificultaron las labores de combate durante la madrugada.

El alcalde Héctor Muñoz informó que el sector El Pino es el más afectado hasta ahora, advirtiendo que la cifra de viviendas dañadas podría aumentar una vez que los equipos de emergencia logren acceder a áreas que aún no han sido evaluadas completamente.

En el ámbito sanitario, Alejandro Sandoval, director regional de SENAPRED, indicó que cinco personas con quemaduras de diversa consideración fueron atendidas inicialmente en el Hospital Penco-Lirquén y posteriormente trasladadas al Hospital Regional de Concepción, debido a la evacuación preventiva del primer recinto asistencial por la cercanía del fuego.

En paralelo, el municipio confirmó la habilitación de dos albergues de emergencia para acoger a las familias que perdieron sus hogares o debieron evacuar preventivamente, mientras la zona continúa en estado de alerta ante la evolución del incendio forestal.

