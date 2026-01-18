Tabilo y Garin debutan en el Australian Open: cuándo juegan, a qué hora y cómo verlos en vivo en Chile
Los tenistas chilenos comenzarán este domingo su participación en el primer Grand Slam de la temporada.
Este domingo, arranca la participación de los tenistas chilenos en el Australian Open 2026, donde Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) y Cristian Garín (80°) ya tienen rivales y programación definida para sus respectivos debuts.
El primero en salir a la cancha será “Jano”, quien enfrentará al francés Quentin Halys (83°) en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada.
El partido está agendado para este lunes 19 de enero en el Court 15, pero debido a la diferencia horaria, se disputará en Chile durante la noche de este domingo 18, desde las 21:00 horas.
Por su parte, Garin debutará contra el italiano Luciano Darderi (24°), en un duelo que está programado para este lunes 19 de enero desde las 21:00 horas de Chile, en el 1573 Arena de Melbourne.
¿Dónde y cómo ver en vivo los partidos de Tabilo y Garin en el Australian Open?
Los partidos de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en el Australian Open 2026 serán transmitidos vía streaming en la plataforma de pago Disney+, de forma exclusiva en su plan Premium.
En TV, los encuentros se podrán ver a través de ESPN, dependiendo de la disponibilidad programática del canal en sus distintas señales.
