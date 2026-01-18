;

Tabilo y Garin debutan en el Australian Open: cuándo juegan, a qué hora y cómo verlos en vivo en Chile

Los tenistas chilenos comenzarán este domingo su participación en el primer Grand Slam de la temporada.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este domingo, arranca la participación de los tenistas chilenos en el Australian Open 2026, donde Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) y Cristian Garín (80°) ya tienen rivales y programación definida para sus respectivos debuts.

El primero en salir a la cancha será “Jano”, quien enfrentará al francés Quentin Halys (83°) en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada.

Revisa también:

ADN

El partido está agendado para este lunes 19 de enero en el Court 15, pero debido a la diferencia horaria, se disputará en Chile durante la noche de este domingo 18, desde las 21:00 horas.

Por su parte, Garin debutará contra el italiano Luciano Darderi (24°), en un duelo que está programado para este lunes 19 de enero desde las 21:00 horas de Chile, en el 1573 Arena de Melbourne.

¿Dónde y cómo ver en vivo los partidos de Tabilo y Garin en el Australian Open?

Los partidos de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en el Australian Open 2026 serán transmitidos vía streaming en la plataforma de pago Disney+, de forma exclusiva en su plan Premium.

En TV, los encuentros se podrán ver a través de ESPN, dependiendo de la disponibilidad programática del canal en sus distintas señales.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad