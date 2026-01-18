Tabilo y Garin debutan en el Australian Open: cuándo juegan, a qué hora y cómo verlos en vivo en Chile

Este domingo, arranca la participación de los tenistas chilenos en el Australian Open 2026, donde Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) y Cristian Garín (80°) ya tienen rivales y programación definida para sus respectivos debuts.

El primero en salir a la cancha será “Jano”, quien enfrentará al francés Quentin Halys (83°) en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada.

El partido está agendado para este lunes 19 de enero en el Court 15, pero debido a la diferencia horaria, se disputará en Chile durante la noche de este domingo 18, desde las 21:00 horas.

Por su parte, Garin debutará contra el italiano Luciano Darderi (24°), en un duelo que está programado para este lunes 19 de enero desde las 21:00 horas de Chile, en el 1573 Arena de Melbourne.

¿Dónde y cómo ver en vivo los partidos de Tabilo y Garin en el Australian Open?

Los partidos de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en el Australian Open 2026 serán transmitidos vía streaming en la plataforma de pago Disney+, de forma exclusiva en su plan Premium.

En TV, los encuentros se podrán ver a través de ESPN, dependiendo de la disponibilidad programática del canal en sus distintas señales.