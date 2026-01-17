;

Conmoción en el mundo del deporte: muere histórico periodista y voz emblemática del tenis a los 80 años

Guillermo Salatino, reconocido periodista argentino especializado en tenis, falleció este sábado tras sufrir un paro cardíaco momentos antes de ingresar a una intervención quirúrgica.

El mundo del deporte está de luto. Guillermo Salatino, una de las figuras más respetadas del periodismo deportivo argentino y una voz emblemática del tenis internacional, falleció este sábado a los 80 años.

El medio C5N detalló que el histórico periodista trasandino perdió la vida mientras estaba internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro a la espera de una cirugía de cadera.

Con casi cinco décadas de trayectoria, Salatino pasó más de la mitad de su vida cubriendo el tenis nacional e internacional. Desde 1997 viajó de forma ininterrumpida a los grandes campeonatos, al punto de que presenció 147 Grand Slams: 18 Abiertos de Australia, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open.

“Salata”, como lo conocían todos en el mundo del tenis, fue la voz del tenis en radio La Red durante las últimas décadas. Aunque dejó de asistir a los Majors a partir de 2022, siguió ligado al equipo argentino de Copa Davis e incluso presenció la Fase Final del torneo en Bolonia, Italia, en noviembre de 2025.

Por su trayectoria en la difusión del deporte, la Asociación Argentina de Tenis le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”.

“Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, agregó el organismo.

