Carlos Alcaraz aborda por primera vez de manera pública su ruptura con Ferrero y su “imitación” de Djokovic en Australia / Graham Denholm

Carlos Alcaraz es una de las grandes atracciones del Australian Open y en su rol de número 1 del ranking ATP quedó agendado para abrir la acción.

Este domingo, el español se estrenará ante el local Adam Walton en el Rod Laver Arena, cuestión que anticipó en conferencia de prensa.

“Debutar en un grande, el primer partido oficial de este año, con alguien del mismo sitio, en este caso con un australiano... Sé que la gente estará de su lado, pero yo tengo muchísimas ganas de empezar ya a competir”, reconoció, junto con abordar por primera vez de manera pública su ruptura con el entrenador y extenista Juan Carlos Ferrero.

“Es algo que simplemente decidimos. Pienso que es un capítulo de mi vida que tenía que terminar. Así lo decidimos. Debo decir que estoy realmente agradecido por estos siete años que he estado con Juan Carlos. Aprendí mucho. Probablemente gracias a él soy el jugador que soy ahora. Pero internamente lo decidimos así”, enfatizó quien se encuentra con Samuel López como su técnico, apuntando a dejar atrás lo vivido con el “Mosquito”.

“Cerramos este capítulo de manera mutua. Nosotros, como dije, seguimos siendo amigos, tenemos una buena relación. Pero simplemente lo decidimos así”, resaltó Carlos Alcaraz, quien también se tomó tiempo para bromear ante las consultas por los cambios en los movimientos de su servicio que se han observado en Melbourne, que se asemejan a los de Novak Djokovic.

“Sé que quieres decirlo. No, no lo sé. Creo que todos tienen que hacer cambios, pequeños detalles. Veo las similitudes. Para mí, el saque es algo que realmente quiero mejorar cada año, en cada torneo. Solo estoy trabajando constantemente en el saque”, cerró el número 1 del mundo.