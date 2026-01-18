Colo Colo vs. Alianza Lima: a qué hora y dónde ver el partido por la Serie Río de La Plata

Cada vez falta menos para que regrese nuestro fútbol chileno y los diferentes equipos se van preparando para afrontar la temporada 2026 de la mejor forma posible.

Como suele suceder en esta época de pretemporada, algunos clubes participan en torneos amistosos para ajustar detalles y tener roce en la práctica más allá de los entrenamientos. Uno de ellos es Colo Colo.

Los albos ya tuvieron su primer partido del año (televisado) en el marco de la Serie Río de La Plata, quedándose con una victoria por penales ante Olimpia.

Ahora, los dirigidos por Fernando Ortiz se alistan para jugar ante un viejo conocido: Alianza Lima, que además hoy está bajo la dirección técnica de Pablo Guede.

Los peruanos vienen de caer ante Club Atlético Unión en el torneo amistoso y espera tener mejor rendimiento ante la escuadra popular chilena.

Pero el ‘Cacique’ no pondrá las cosas fáciles y espera seguir con buen ritmo tras los interesantes resultados obtenidos en los duelos preparatorios.

Asimismo, Ortiz apuntaría a consolidar rotaciones en Montevideo, buscando rendimiento entre los diferentes futbolistas de la plantilla con la idea de preparar el año en base a opciones interesantes.

A falta de confirmación oficial, y sin pensar en cambios ni sustituciones para la alternancia, se manera una probable formación con Fernando De Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Francisco Marchant; Lucas Cepeda y Javier Correa.

Hora y dónde ver el partido

El cruce entre Colo Colo y Alianza Lima está programado para las 21:00 horas de este domingo 18 de enero en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay.

El partido no será transmitido por señales de televisión abierta ni a través del cable, limitándose únicamente a la señal de ESPN vía Disney+ en su Plan Premium.