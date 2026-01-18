;

Final Copa Africana de Naciones 2025: horario y dónde ver gratis la definición entre Marruecos y Senegal

Ambos llegan invictos y con importantes figuras al cruce que paraliza a todo un continente.

José Campillay

Getty Images - Especial

Getty Images - Especial

El fútbol a nivel internacional no se detiene y hasta el día de hoy seguimos disfrutando de acción a nivel de selecciones, un panorama siempre atractivo para los amantes del deporte rey.

Este domingo 18 de enero de 2026, luego de casi un mes de competencia, se disputará la gran final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, una instancia que dejó mucho para hablar y analizar.

Ahora, tanto los anfitriones marroquíes como los senegaleses aspiran a su segundo trofeo continental. Pero solo uno podrá coronarse como el nuevo rey en la confederación.

Revisa también:

ADN

Los Leones del Atlas, como locales, llegan invictos con una importante solidez defensiva, mientras los Leones de Teranga, también sin derrotas, llegan con experiencias recientes en finales.

En fase de grupos, Marruecos venció a Comoras y Zambia, pero enredando puntos en un empate con Malí. En octavos se impuso a Tanzania, en cuartos a Camerún y en semis dejó en el camino a Nigeria por penales.

En tanto, Senegal derrotó a Botsuana y Benín, pero empató con RD Congo en fase de grupos. Ya en octavos le ganó a Sudán, en cuartos venció a Malí y en semis se impuso a Egipto.

Brahim Díaz lidera a Marruecos con 5 goles como máximo artillero del torneo, respaldado por el portero Yassine Bounou y Achraf Hakimi desde el lateral.

En Senegal, Sadio Mané brilla tras su tanto clasificatorio ante Egipto, pese a las ausencias de Kalidou Koulibaly y Habib Diarra por tarjetas.​

Hora y dónde ver la Final

La final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal se disputará este domingo 18 a las 16:00 horas (de Chile) en el Prince Moulay Abdellah Stadium, en Rabat, capital marroquí.

La organización ha sido cuestionada como sede debido a la falta de seguridad y preparación, poniendo sobre la mesa una discusión sobre la transparencia y objetividad.

Respecto a la transmisión del partido, el público chileno podrá seguirlo en vivo por YouTube vía el canal Claro Sports, con cobertura multiplataforma en Latinoamérica.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad