Final Copa Africana de Naciones 2025: horario y dónde ver gratis la definición entre Marruecos y Senegal

El fútbol a nivel internacional no se detiene y hasta el día de hoy seguimos disfrutando de acción a nivel de selecciones, un panorama siempre atractivo para los amantes del deporte rey.

Este domingo 18 de enero de 2026, luego de casi un mes de competencia, se disputará la gran final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal, una instancia que dejó mucho para hablar y analizar.

Ahora, tanto los anfitriones marroquíes como los senegaleses aspiran a su segundo trofeo continental. Pero solo uno podrá coronarse como el nuevo rey en la confederación.

Los Leones del Atlas, como locales, llegan invictos con una importante solidez defensiva, mientras los Leones de Teranga, también sin derrotas, llegan con experiencias recientes en finales.

En fase de grupos, Marruecos venció a Comoras y Zambia, pero enredando puntos en un empate con Malí. En octavos se impuso a Tanzania, en cuartos a Camerún y en semis dejó en el camino a Nigeria por penales.

En tanto, Senegal derrotó a Botsuana y Benín, pero empató con RD Congo en fase de grupos. Ya en octavos le ganó a Sudán, en cuartos venció a Malí y en semis se impuso a Egipto.

Brahim Díaz lidera a Marruecos con 5 goles como máximo artillero del torneo, respaldado por el portero Yassine Bounou y Achraf Hakimi desde el lateral.

En Senegal, Sadio Mané brilla tras su tanto clasificatorio ante Egipto, pese a las ausencias de Kalidou Koulibaly y Habib Diarra por tarjetas.​

Hora y dónde ver la Final

La final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal se disputará este domingo 18 a las 16:00 horas (de Chile) en el Prince Moulay Abdellah Stadium, en Rabat, capital marroquí.

La organización ha sido cuestionada como sede debido a la falta de seguridad y preparación, poniendo sobre la mesa una discusión sobre la transparencia y objetividad.

Respecto a la transmisión del partido, el público chileno podrá seguirlo en vivo por YouTube vía el canal Claro Sports, con cobertura multiplataforma en Latinoamérica.