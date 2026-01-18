;

Unión La Calera a detalles de fichar a un jugador de Colo Colo descartado por Fernando Ortiz

El futbolista debe buscar su futuro fuera del Monumental para la temporada 2026 y los caleranos tiene casi todo listo para asegurarlo.

José Campillay

Unión La Calera a detalles de fichar a un jugador de Colo Colo descartado por Fernando Ortiz

Los diferentes equipos del fútbol chileno siguen preparándose para la temporada 2026, armando su plantel con refuerzos y afinando cada aspecto para rendir futbolísticamente en cada torneo a disputar.

A estas alturas, son varios los clubes que ya han anunciado contrataciones que han dado mucho de qué hablar, así como también se mantienen muchos nombres en carpeta y movimientos esperados.

Bajo este escenario, Unión La Calera está a detalles de concretar el fichaje de un jugador de Colo Colo pero que no está en los planes de Fernando Ortiz y que tiene que buscar su futuro fuera del Monumental.

Se trata nada más y nada menos que de Daniel Gutiérrez, quien busca su salida del Cacique mediante un préstamo para sumar minutos en Primera División y poder impulsar su carrera.

Hay que recordar que los albos se encuentran en Uruguay disputando un torneo amistoso, por el cual esta noche enfrentarán a Alianza Lima. Sin embargo, el joven defensor no integra el plantel en ese viaje, siendo completamente marginado por el cuerpo técnico.

De manera concreta puede definir su siguiente paso con mayor tranquilidad y precisión. Es precisamente por eso que se espera que las presuntas negociaciones con los caleranos lleguen próximamente a buen puerto.

El futbolista de Arica, que acumula 72 partidos y un gol con los albos desde su debut profesional en 2021, sería un interesante refuerzo en la parte defensiva de los ‘cementeros’, que apuntan a estabilizarse tras un 2024 irregular.

En caso de concretarse el fichaje de Daniel Gutiérrez, Unión la Calera sumaría otro nombre a su plantel de cara a la temporada 2026 luego de la llegada de Nicolás Avellaneda, Carlo Villanueva y Bayron Oyarzo.

