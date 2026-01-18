Duro golpe para Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez recibió una pésima noticia en la previa del decisivo duelo que jugará Sevilla como visitante ante Elche, programado para este lunes en el Estadio Manuel Martínez Valero por la fecha 20 de La Liga de España.

A través de un comunicado oficial, el cuadro andaluz confirmó que el delantero chileno se perderá el partido contra el elenco ilicitano debido a una contusión en la cadera que se agudizó en el último compromiso que jugó frente a Celta de Vigo.

En conferencia de prensa, el técnico Matías Almeyda entregó más detalles de la dolencia del tocopillano y confirmó su baja para el choque de este lunes.

“Alexis tiene un golpe en la zona desde hace una semana y media, jugó un rato (el fin de semana pasado contra el Celta), sufrió un golpe en esa misma zona y ese golpe le ocasionó una rotura de fibras pequeña. También queda afuera, descartado para este partido”, reconoció el DT.

Las buenas noticias las dio el otro chileno del club andaluz, el lateral izquierdo Gabriel Suazo. El formado en Colo Colo entrenó con normalidad durante la semana y fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Elche.

Cabe recordar que Sevilla está a solo un punto de la zona de descenso. Actualmente, ocupa el 16° lugar de La Liga con 20 puntos, por lo que está obligado a sumar una victoria para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones.