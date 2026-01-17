;

Unión Española cambia de sponsor deportivo: esta es la nueva marca que vestirá al equipo en Primera B

El cuadro hispano puso fin a su relación con Reebok de cara a la temporada 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Unión Española anunció a su nuevo sponsor deportivo para la temporada 2026, año en el que competirá en la Primera B con la misión de volver rápidamente a la máxima categoría del fútbol chileno.

Luego de un año de relación con Reebok, el cuadro de Independencia firmó un nuevo contrato y, a contar de este año, su indumentaria será de la marca ecuatoriana Marathon.

Revisa también:

ADN

“¡Bienvenido Marathon a la Catedral! Una marca de nivel internacional se suma a nuestra historia para ser parte de la tradición hispana. Juntos, por un gran 2026″, escribió el club en redes sociales.

De paso, Unión Española dio a conocer su nueva camiseta alternativa para este 2026, la cual está inspirada en uno de sus grandes íconos: “El Castillo”, símbolo emblemático de la fachada del Estadio Santa Laura.

La nueva indumentaria será estrenada esta misma jornada, cuando el equipo de Gonzalo Villagra enfrente a San Luis de Quillota en la “Noche Canaria”, partido amistoso que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad