Unión Española cambia de sponsor deportivo: esta es la nueva marca que vestirá al equipo en Primera B

Unión Española anunció a su nuevo sponsor deportivo para la temporada 2026, año en el que competirá en la Primera B con la misión de volver rápidamente a la máxima categoría del fútbol chileno.

Luego de un año de relación con Reebok, el cuadro de Independencia firmó un nuevo contrato y, a contar de este año, su indumentaria será de la marca ecuatoriana Marathon.

“¡Bienvenido Marathon a la Catedral! Una marca de nivel internacional se suma a nuestra historia para ser parte de la tradición hispana. Juntos, por un gran 2026″, escribió el club en redes sociales.

De paso, Unión Española dio a conocer su nueva camiseta alternativa para este 2026, la cual está inspirada en uno de sus grandes íconos: “El Castillo”, símbolo emblemático de la fachada del Estadio Santa Laura.

La nueva indumentaria será estrenada esta misma jornada, cuando el equipo de Gonzalo Villagra enfrente a San Luis de Quillota en la “Noche Canaria”, partido amistoso que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

— Unión Española (@UEoficial) January 16, 2026