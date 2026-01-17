Racing sufre antes de enfrentar a la U en Concepción: cuatro bajas confirmadas

Universidad de Chile tendrá su primer apretón de la temporada 2026, cuando enfrente este domingo a Racing de Avellaneda en un amistoso internacional de pretemporada a disputarse en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El duelo marcará el estreno de Francisco Meneghini como técnico de los azules y permitirá ver acción a los nuevos refuerzos del cuadro estudiantil, entre ellos, Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

Por otro lado, el equipo de Gustavo Costas deberá afrontar el compromiso con una serie de bajas. Esto porque en las últimas horas, se confirmó que la “Academia” no podrá contar con 4 jugadores claves en su esquema debido a un cuadro viral.

Según informó el periodista argentino Tomas Davila, encargado de cubrir la actualidad de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, Marcos Rojo, Adrián Fernández y Baltazar Rodríguez no viajarán a Chile para el amistoso ante la U.

Lo cierto es que Meneghini tampoco podrá contar con su plantel completo. El arquero titular, Gabriel Castellón, se lesionó durante la pretemporada azul en Pirque y también quedó descartado para jugar contra Racing.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Racing?

El amistoso entre Universidad de Chile y Racing está programado para este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.