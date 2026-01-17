;

Racing sufre antes de enfrentar a la U en Concepción: cuatro bajas confirmadas

El cuadro argentino no podrá contar con cuatro jugadores claves en su esquema debido a un cuadro viral.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Universidad de Chile tendrá su primer apretón de la temporada 2026, cuando enfrente este domingo a Racing de Avellaneda en un amistoso internacional de pretemporada a disputarse en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El duelo marcará el estreno de Francisco Meneghini como técnico de los azules y permitirá ver acción a los nuevos refuerzos del cuadro estudiantil, entre ellos, Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

Revisa también:

ADN

Por otro lado, el equipo de Gustavo Costas deberá afrontar el compromiso con una serie de bajas. Esto porque en las últimas horas, se confirmó que la “Academia” no podrá contar con 4 jugadores claves en su esquema debido a un cuadro viral.

Según informó el periodista argentino Tomas Davila, encargado de cubrir la actualidad de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, Marcos Rojo, Adrián Fernández y Baltazar Rodríguez no viajarán a Chile para el amistoso ante la U.

Lo cierto es que Meneghini tampoco podrá contar con su plantel completo. El arquero titular, Gabriel Castellón, se lesionó durante la pretemporada azul en Pirque y también quedó descartado para jugar contra Racing.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Racing?

El amistoso entre Universidad de Chile y Racing está programado para este domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad