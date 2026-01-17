Meneghini rompe el silencio y explica por qué cortó a Leandro Fernández de la U: “Era lo más sano para todos”

Francisco Meneghini, técnico de Universidad de Chile, habló este sábado en la antesala del partido amistoso frente a Racing de Avellaneda en Concepción y se refirió por primera vez a la polémica salida de Leandro Fernández del cuadro azul.

Consultado por los motivos que lo llevaron a prescindir del delantero argentino, el nuevo entrenador azul fue claro y afirmó: “La decisión es cien por ciento futbolística. Es un jugador muy importante, de una trayectoria muy importante. A la hora de llegar a un plantel evalúo distintas situaciones, una idea de juego y situaciones reglamentarias, que son los cupos de extranjero y también la regla sub 21″.

“Y en todo ese análisis me parecía que quizás no iba a tener los minutos que un jugador de ese nivel merece. Creo que no le servía a él, ni al equipo, ni a mí como entrenador que no tuviera ese rol protagónico", agregó ‘Paqui’.

En esa línea, el DT detalló cómo fue la reacción del atacante de 34 años tras conocer la decisión. “Se lo dije de frente el primer día. Creo que era lo más sano para todos. La verdad que su reacción fue como un profesional que es. Y eso, es futbolísticamente la decisión, pensando siempre en lo mejor para el equipo", remarcó.

“No desconozco la trayectoria de él en este tiempo, las cosas que consiguió con el equipo y el cariño de la gente. Pero bueno, yo siempre pienso en lo deportivo y las consecuencias que puedan tener mis decisiones, no las puedo controlar", complementó.

Meneghini y la conformación del plantel de la U

Por otro lado, el técnico de 37 años se mostró satisfecho con el mercado de pases y abordó la opción de sumar nuevos fichajes ante la salida de jugadores como Matías Sepúlveda.

“Estoy contento, estamos trabajando muy bien. Eduardo (Vargas) está trabajando desde el día uno, Lucas (Romero) y Octavio (Rivero) se han sumado en la pretemporada. También han sumado muchísimos entrenamientos con el equipo y eso es algo importante", aseguró.

“La salida de Sepúlveda era algo que se podía dar, no porque el club quisiera, pero sí había una cláusula de rescisión que podía ser ejecutada como fue. Estamos evaluando distintas situaciones. Los tiempos del mercado nunca coinciden con los tiempos deportivos y estoy acostumbrado a eso, pero estamos trabajando muy bien", añadió.

Por último, sostuvo: “No necesitamos muchísimos más jugadores. Probablemente llegue alguno más, pero nos vamos a tomar el tiempo junto con la gerencia deportiva para que el o los jugadores que lleguen realmente nos vengan a aportar como los tres que han llegado hasta ahora".