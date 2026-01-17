VIDEO. Por voraz incendio forestal en Penco: gigantesca columna de humo cubre parte de la carretera del Itata
Producto del siniestro, se emitió la alerta SAE.
A esta hora, son varios los incendios forestales que se encuentran en combate en el sur de Chile.
Uno de ellos es el que se registra en el sector de Penco, en la región del Biobío, donde las autoridades emitieron la alerta SAE para la evacuación de la población.
En ese sentido, y producto de las llamas, una gigantesca columna de humo cubre parte de la Ruta del Itata, carretera que une Chillán con Concepción.
