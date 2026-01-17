;

Incendios forestales en Chile: estos son todos los siniestros en combate, comunas bajo alerta roja y alertas SAE

Revisa acá el estado de los incendios.

Juan Castillo

A esta hora, son varios los incendios forestales que se encuentran en combate, y que han generado alarma en las autoridades.

En detalle, los siniestros se concentran en la zona centro y sur del país, específicamente en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Región de Ñuble

Senapred decretó alerta roja para toda la región, mientras que de los 15 incendios forestales registrados, al menos 10 se mantienen en combate.

Las comunas afectadas son El Carmen, Quillón, Coelemu, San Ignacio, Pinto, San Fabián, Coihueco, San Nicolás, Bulnes y Ránquil, siendo este último el más devastador, ya que ha consumido 2.200 hectáreas.

En tanto, se emitió la alerta de evacuación SAE para los sectores de Navidad, La Dehesa, El Rosal, El Carmen, Manque Sur, Manque Norte, Rahuil Bajo, San Luisa, El Retamo, El Casino, El Ciénago, Las Piedras y El Roble.

Región del Biobío

En tanto, en el Biobío, voluntarios y brigadistas combaten incendios en Concepción, Florida y Penco.

Al respecto, se emitió la alerta de evacuación SAE en los sectores Puente 1, Puente 2, Puente 3, Pretil, Chaimavida y El Maqui, en Concepción; sector de San Lorenzo, en Florida; sector Punta Parra, en Tomé, y en Penco.

Región de La Araucanía

Mientras que en La Araucanía, 4 incendios se encuentran en combate: Collipulli, el cual ha consumido 252 hectáreas; Lumaco, con 40 hectáreas consumidas; Perquenco, con 12 hectáreasn afectadas, y Angol.

