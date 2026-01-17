Amistoso entre la U y Racing corre riesgo de ser suspendido por incendios forestales en Concepción

El partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing de Avellaneda, programado para este domingo en el Estadio Ester Roa de Concepción, corre riesgo de ser suspendido por el avance de los incendios forestales en la región del Biobío.

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para Concepción, y emitió la alerta SAE para evacuar diversos sectores de la capital regional.

En concreto, los sectores llamados a evacuar son Puente 1, Puente 2, Puente 3, Pretil, Chaimavida y El Maqui por un incendio forestal de grandes proporciones que aún se encuentra en combate. De acuerdo con Conaf, 300 hectáreas ya han sido consumidas por las llamas.

Debido a la magnitud del siniestro, Pedro Veloso, asesor de gabinete de la comuna de Concepción, confirmó a ADN Deportes que es muy alta la probabilidad de que el duelo entre la U y Racing sea suspendido.

La decisión final será evaluada este domingo al mediodía, instancia en la que las autoridades revisarán las condiciones logísticas del evento, antes de comunicar oficialmente si el amistoso podrá disputarse o no.

Cabe recordar que el amistoso entre Universidad de Chile y Racing está programado para este domingo 18 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.