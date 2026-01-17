Este sábado, en el Allianz Parque de Sao Paulo, Chile no pudo conseguir la hazaña y cayó por 6-2 ante Brasil en la final del Mundial de la Kings League, proclamándose subcampeón del torneo organizado por creadores de contenido.

Ante más de 40.000 personas, los locales se demoraron apenas un par de segundos en abrir el marcado gracias al tanto de Leleti Garcia y, minutos más tarde, Lipão Pinheiro puso la segunda cifra para la “Verdeamarela”.

La Roja, presidida por Arturo Vidal y el streamer Shelao, no encontró la manera de romper el dominio de su rival, situación que aprovechó Brasil para dar otro golpe con un cabezazo de Matheus ‘Dedo’, poniéndose 3-0 arriba en la cuenta.

Pese al adverso resultado, Chile descontó por medio de un penal shootout de Nacho Herrera y, en la segunda mitad, Mathías Vidangossy puso el 3-2 para la ilusión del combinado nacional.

Sin embargo, Brasil golpeó una vez más con un inatajable disparo de Lipão Pinheiro. Ante la desesperación, La Roja comenzó a dejar espacios y permitió que Leleti Garcia convirtiera el 5-2.

Finalmente, el partido culminó con el tanto de Kelvin Oliveira, quien puso el definitivo 6-2. De esta manera, el seleccionado brasileño se consagró bicampeón de la competencia y dejó a Chile con un histórico subcampeonato en su primera participación en la Kings League.

Una vez finalizado el partido, el astro brasileño Neymar, actual presidente del equipo Furia FC, tuvo un gran gesto y se acercó a consolar a todos los futbolistas chilenos tras perder la final.

Revisa el resumen del partido y el gesto de Neymar