Venezuela se prepara para retomar la venta oficial de dólares para evitar crisis cambiaria

El gobierno de transición de Venezuela se prepara para reactivar la venta oficial de dólares en el mercado local, con el objetivo de frenar la depreciación del bolívar.

Esto, luego del endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos en los últimos días, según fuentes citadas por Bloomberg.

De acuerdo con el medio, durante esta semana bancos con sede en Caracas comenzaron a contactar a clientes corporativos para ofrecerles divisas provenientes del Estado.

Este movimiento sería la primera inyección significativa de dólares desde mediados de diciembre. Sin embargo, hasta el jueves aún no se habían concretado desembolsos.

Las entidades financieras estarían recopilando ofertas de compra, aunque todavía no se conoce el monto total que el Ejecutivo pondrá a disposición ni si los recursos provienen de nuevas ventas de crudo.

La reactivación del mecanismo ocurre después de que la administración de Donald Trump autorizara a dos grandes comercializadoras internacionales a vender petróleo venezolano.

Al respecto, Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, explicó que los fondos ofertados provendrían de un fideicomiso creado en Qatar para recibir ingresos petroleros, los cuales luego se canalizan a través de los cuatro principales bancos privados del país.

A su juicio, la medida apunta a evitar una depreciación más severa del bolívar que podría haber derivado en una nueva hiperinflación.

La moneda venezolana había registrado fuertes fluctuaciones luego de que fuerzas estadounidenses bloquearan exportaciones de petróleo, reduciendo el ingreso de divisas.

La situación se agravó tras la captura de Nicolás Maduro, episodio que provocó una depreciación superior al 20% del bolívar, que llegó a rondar los 800 por dólar, según el mismo medio.