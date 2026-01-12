Durante esta jornada, Donald Trump compartió a través de redes sociales una imagen en la cual se autoproclama “Presidente Interino de Venezuela”.

En la imagen, el mandatario norteamericano aparece como una imagen de perfil en la cual, además de su investidura como jefe de Estado, aparece con el cargo de presidente interino venezolano.

Cabe mencionar que este lunes se cumplen 9 días desde la acción militar de Estados Unidos en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Pese a las voces internacionales que abogaban por un cambio, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela y prometió darle continuidad al proyecto chavista.