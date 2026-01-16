;

Argentina confirma superávit fiscal por segundo año consecutivo y Milei festina con “el ajuste más grande de la historia”

El presidente Javier Milei celebró el anuncio en redes sociales y reafirmó que el déficit cero “es y será una política de Estado”.

Información de

DW

Javiera Rivera

Argentina confirma superávit fiscal por segundo año consecutivo y cierra el 2025 en positivo

Argentina confirma superávit fiscal por segundo año consecutivo y cierra el 2025 en positivo / Marcos del Mazo

Argentina cerró 2025 con superávit en sus cuentas públicas por segundo año consecutivo, un hito que el país no lograba desde 2008. El anuncio fue realizado este viernes por el gobierno de Javier Milei, que destacó el equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales de su gestión.

Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, el superávit primario —antes del pago de intereses de la deuda— alcanzó el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado fiscal global fue positivo en un 0,2%.

Con estas cifras, Argentina cumplió la meta de superávit primario de 1,3% comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo por un préstamo de 20.000 millones de dólares firmado en abril.

Aunque el balance muestra una leve baja respecto de 2024 —cuando el superávit primario fue de 1,8% y el fiscal total de 0,3%—, el Ejecutivo valoró la continuidad del resultado positivo: “El equilibrio en las cuentas es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión”.

