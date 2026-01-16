Argentina confirma superávit fiscal por segundo año consecutivo y Milei festina con “el ajuste más grande de la historia”

Argentina cerró 2025 con superávit en sus cuentas públicas por segundo año consecutivo, un hito que el país no lograba desde 2008. El anuncio fue realizado este viernes por el gobierno de Javier Milei, que destacó el equilibrio fiscal como uno de los pilares centrales de su gestión.

Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, el superávit primario —antes del pago de intereses de la deuda— alcanzó el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado fiscal global fue positivo en un 0,2%.

Con estas cifras, Argentina cumplió la meta de superávit primario de 1,3% comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo por un préstamo de 20.000 millones de dólares firmado en abril.

Aunque el balance muestra una leve baja respecto de 2024 —cuando el superávit primario fue de 1,8% y el fiscal total de 0,3%—, el Ejecutivo valoró la continuidad del resultado positivo: “El equilibrio en las cuentas es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión”.

En la misma línea, el presidente Javier Milei celebró el anuncio en redes sociales y reafirmó que el déficit cero “es y será una política de Estado”. La estrategia quedó también reflejada en la ley de presupuesto aprobada en diciembre por el Congreso, que proyecta una inflación de 10,1%, un crecimiento del PBI de 5% y mantiene el objetivo de equilibrio fiscal.

Durante sus dos años de mandato, Milei ha defendido el ajuste fiscal —al que calificó como “el más grande de la historia”— como la principal herramienta para ordenar la economía. En ese período, la inflación anual pasó de 211% en 2023 a 118% en 2024 y se redujo a 31,5% en 2025, según cifras oficiales.