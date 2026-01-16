;

Estados Unidos y Japón fortalecen alianza militar mirando de reojo a China

Aseguran que el acuerdo llega como medida de respuesta ante los discursos y presiones de gigante asiático.

José Campillay

El escenario internacional se encuentra en un momento bastante complejo, realidades geopolíticas muy tensas en diversos frentes y latitudes, incluso con enfrentamiento bélico ya desatado en algunos casos más complejos.

Sin mayores sorpresas, Estados Unidos está presente en gran parte de los conflictos, motivado por diferentes intereses y adoptando diferentes posturas según el caso.

Bajo este escenario, el país norteamericano llegó a un importante y llamativo acuerdo con Japón para reforzar su alianza militar.

En una reunión que tuvo lugar en Washington, encabezada por el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunciaron medidas concretas para seguir avanzando en conjunto en materia armamentista.

Las autoridades sellaron un pacto para intensificar la fabricación compartida de armamento, elevando así la producción de misiles aire-aire e interceptores tierra-aire.

Además, se priorizará una mayor integración en maniobras militares avanzadas, con énfasis en el archipiélago suroeste, incluyendo Okinawa, bastión de bases estadounidenses que vigilan el estrecho de Taiwán y la península coreana.

“La alianza entre Japón y Estados Unidos sigue siendo absolutamente inquebrantable”, resaltó el ministro nipón, enfatizando que se reafirma ante un “ambiente de seguridad se está agravando rápidamente” en Asia.

Según explicaron, estas medidas surgen como respuesta ante los discursos y presiones que llegan desde China hacia los taiwaneses.

Tras las reuniones y actividades simbólicas, Koizumi utilizó sus redes sociales para publicar parte de lo que son el fortalecimiento de los entrenamientos militares y, junto con bromas del ambiente distendido, escribió: “Trabajé duro con la convicción de que, si quería fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos, haría todo lo posible”.

Contexto de la disputa

Alginas de las fricciones recientes y que marcan la agenda son el bloqueo chino de exportaciones a Japón de bienes de doble uso militar, incluyendo tierras raras esenciales para la industria bélica.

Esto agravó preocupaciones en Tokio tras declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi, quien insinuó una posible intervención nipona si Beijing ataca Taiwán.

Por su parte, Pete Hegseth celebró el incremento presupuestario japonés, que rozó los nueve billones de yenes para el próximo ejercicio fiscal, tildándolo de “realismo duro; enfoque práctico y de sentido común que une nuestros dos intereses nacionales vitales”.

Ramificaciones estratégicas

La prefectura de Okinawa al archipiélago en el extremo sur de Japón emerge como eje del despliegue ampliado, albergando la mayoría de efectivos estadounidenses en suelo japonés y sirviendo de avanzada frente a maniobras chinas.

Paralelamente, Sanae Takaichi, Primera Ministra japonesa, avanzó en lazos con Italia: durante la visita de Giorgia Meloni a Tokio, ambas líderes impulsaron lazos en seguridad económica y minerales críticos, conmemorando el 160º aniversario de relaciones bilaterales.

Estas movidas ilustran el giro japonés hacia coaliciones multilaterales para contrarrestar la asertividad regional china.

