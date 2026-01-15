La Universidad de Chile decidió reestructurar por completo su ataque para la temporada 2026, donde uno de los cuatro delanteros sacrificados fue Nicolás Guerra.

Luego de que no se le renovara el contrato, el atacante formado en la cantera azul puso fin a ocho años defendiendo la camiseta del “Romántico Viajero” desde su debut en 2017, con un préstamo en Ñublense entremedio entre 2021 y 2022.

Tras esta despedida, el “Kun” debía tomar un nuevo camino en su carrera, el cual fue oficializado este jueves, cuando fue anunciado como nuevo refuerzo de Instituto de Córdoba.

“Nicolás Guerra es de la Gloria. El delantero chileno de 27 años ya se encuentra a disposición del entrenador Daniel Oldrá y es la novena incorporación del mercado de pases para el albirrojo. El futbolista llega libre desde la Universidad de Chile, por dos años y con opción de compra”, señalaron desde el club en su presentación.

Además, el propio jugador dejó sus primeras palabras con su nueva camiseta. “Muy feliz y contento. Desde que llegué me recibieron con los brazos abiertos y de muy buena forma. Muy ansioso por entrenar con los compañeros y que empiece el campeonato luego”.

“Soy un jugador aguerrido, que no deja ninguna pelota sin luchar, que aporta mucho al equipo, ya sea con goles o asistencias, y muy buen compañero”, cerró Guerra.