VIDEO. La U presenta sus nuevas camisetas para la temporada 2026: detalles, precios y dónde comprar

Los azules dieron a conocer los dos nuevos diseños de sus indumentarias de local y visitante.

Bastián Lizama

Universidad de Chile presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026. De la mano de la marca alemana Adidas, los azules dieron a conocer los dos nuevos diseños de sus indumentarias de local y visitante.

El modelo titular incorpora un gran chuncho formado por relieves rojos, el cual está inspirado en la equipación que utilizó el club en 1996, año en el que llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

Por otra parte, el modelo visitante hace referencia a las banderas y lienzos usados por la hinchada del equipo para alentar a sus jugadores.

Además, por primera vez en el mercado local, Adidas lanzará ambas versiones (local y visita) en formato de manga larga, respondiendo a una de las peticiones más recurrentes de los coleccionistas y fanáticos del club en las últimas décadas.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva camiseta de Universidad de Chile 2026?

Las nuevas camisetas de Universidad de Chile para la temporada 2026, junto a otras prendas de la colección, ya están a la venta en el sitio web de Adidas.

En cuanto a los precios, las camisetas para hombre tienen un valor de $69.990 ($79.990 en versión manga larga), mientras que para mujer cuestan $64.990. Las camisetas para niños y niñas tienen un costo de $49.990.

