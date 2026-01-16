;

PREVIA. Sigue la travesía alba por Uruguay: cuándo juega Colo Colo vs. Alianza Lima y quién transmite el partido

El “Cacique” sigue preparándose para el 2026 con amistosos en la Serie Río de La Plata.

Colo Colo arrancó el 2026 con un trabajado triunfo en penales ante Olimpia, en su primer amistoso de la temporada por la Serie Río de La Plata.

Sin embargo, la estadía del “Cacique” en Uruguay no termina con el duelo ante los guaraníes, ya que aún le restan otros dos encuentros de preparación ante rivales de peso.

Ahora, el cuadro albo deberá verse las caras ante Alianza Lima, elenco peruano dirigido por un viejo conocido del Estadio Monumental: Pablo Guede.

Para este compromiso, Fernando Ortiz por fin podrá contar con plantel completo, sumando como alternativas al defensor Javier Méndez y al recientemente anunciado delantero Maximiliano Romero.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Alianza Lima?

El duelo entre Colo Colo y Alianza Lima está programado para este domingo 18 de enero, a las 21:00 horas, en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

¿Dónde ver y quién transmite en vivo el amistoso entre Colo Colo y Alianza Lima?

El partido será transmitido a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, servicio al que se debe estar suscrito.

Además, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes y a través de todas las plataformas de ADN.cl.

